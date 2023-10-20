برلمانية: مجلس النواب أعلن رفضه التام لمخطط تهجير الفلسطينيين

قالت النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، إن البرلمان أعلن موقفه الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لمخطط التهجير وتصفية القضية.

وأشارت “الضبع” إلى أن المجلس أعلن رفضه لمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًة أنه لا تهاون ولا تفريط في أمن مصر القومي

وأضافت أننا اليوم في محافظة سوهاج من ميدان الشبان المسلمين نصطف بالآلاف لمؤازرة الشعب الفلسطيني الصامد في أرضه منددين بالعنف للأشقاء في فلسطين معلنين أننا ضد التهجير.

مظاهرات حاشدة في سوهاج

وشهدت محافظة سوهاج مسيرات ضخمه لمساندة فلسطين وشعبها المرابط في غزة حيث شاركت جميع الأحزاب السياسية وأعضاء التحالف الوطني ومسيرات طلابية حاشدة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية، حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الأيام الاخيرة، والتنديد بجرائم إسرائيل، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الشيوخ المصري

وأدى الآلاف من أبناء محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على ضحايا قصف غزه والمستشفى المعمداني، وهتف المصلون بعد الخروج من المساجد "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين.. وقول ياسيسي واحنا معاك".

وردد المتظاهرون هتافات ضد إسرائيل منها «شدي حيلك يا فلسطين » وحمل المتظاهرون الأعلام المصرية والفلسطينية معلنين وقوفهم خلف القيادة السياسية فيما تراه من قرارات لحماية أمن الوطن رافضين حديث الإسرائيليين عن تهجير الأهالى بقطاع غزة إلى سيناء إضافة إلى المطالبة بفتح معبر رفح لمرور المساعدات الإنسانية لهم.