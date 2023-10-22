محافظ سوهاج يستقبل وزير الصحة والسكان لتفقد عدد من المستشفيات (صور)

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قبل قليل، بمطار سوهاج الدولي، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والوفد المرافق له من قيادات وزارة الصحة، خلال زيارته لمحافظة سوهاج.

وتأتي زيارة وزير الصحة لسوهاج؛ لتفقد عدد من مستشفيات وزارة الصحة بنطاق المحافظة، لمتابعة سير العمل بتلك المستشفيات، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف علي نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية، في إطار اهتمام الدولة بتطوير القطاع الطبي بمحافظة سوهاج.

ورحب "الفقي" بوزير الصحة على أرض سوهاج، مشيدًا بما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في قطاع الصحة، من تطوير مستشفيات وإنشاء أخرى جديدة، بالإضافة إلى وحدات طب الأسرة، والمراكز الطبية التي تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلًا عن تزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية.

جولة تفقدية لوزير الصحة

ومن المنتظر أن تشمل جولة وزير الصحة بسوهاج تفقد مستشفيات "جهينة المركزي، طهطا العام، أعمال إنشاء مستشفى المراغة المركزي، الهلال للتأمين الصحي، سوهاج للصحة النفسية، سوهاج العام، مركز القلب والجهاز الهضمي، سوهاج التعليمي، مركز علاج الاورام".

وتم الانتهاء من أعمال التشطبيات بمستشفى طهطا ليستقبل المواطنين من كل مكان لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 100% تقريبًا والتكلفة الإجمالية للمشروع 243 مليونًا و200 ألف جنيه على مساحة المستشفى تبلغ 3740 مترًا مربعًا.

المستشفى بتصميمه الجديد يضم "149 سرير إقامة مرضى، 30 سريرًا للعناية المركزة، 31 سرير أطفال مبتسرين، بالإضافة إلى 120أسرة نوعية" المستشفى تضم 4 غرف عمليات+ غرفة لعمليات النساء والتوليد، وغرفة لقسطرة القلب، فضلا عن 70 سرير للغسيل الكلوي، واستقبال طوارئ يضم 19 سريرا، و5 غرف أشعة متنوعة، بالإضافة إلى 5 معامل، وبنك للدم.

ويختتم وزير الصحة والسكان زيارته لمحافظة سوهاج بعقد لقاء مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات التي تهم المواطن السوهاجي في قطاع الصحة.

محافظ سوهاج يستقبل وزير الصحة

محافظ سوهاج يستقبل وزير الصحة

محافظ سوهاج يستقبل وزير الصحة