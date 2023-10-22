الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يستقبل وزير الصحة والسكان لتفقد عدد من المستشفيات (صور)

محافظ سوهاج يستقبل
محافظ سوهاج يستقبل وزير الصحة

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قبل قليل، بمطار سوهاج الدولي، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والوفد المرافق له من قيادات وزارة الصحة، خلال زيارته لمحافظة سوهاج.

وتأتي زيارة وزير الصحة لسوهاج؛ لتفقد عدد من مستشفيات وزارة الصحة بنطاق المحافظة، لمتابعة سير العمل بتلك المستشفيات، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف علي نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية، في إطار اهتمام الدولة بتطوير القطاع الطبي بمحافظة سوهاج.

ورحب "الفقي" بوزير الصحة على أرض سوهاج، مشيدًا بما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في قطاع الصحة، من تطوير مستشفيات وإنشاء أخرى جديدة، بالإضافة إلى وحدات طب الأسرة، والمراكز الطبية التي تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلًا عن تزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية.

جولة تفقدية لوزير الصحة

ومن المنتظر أن تشمل جولة وزير الصحة بسوهاج تفقد مستشفيات "جهينة المركزي، طهطا العام، أعمال إنشاء مستشفى المراغة المركزي، الهلال للتأمين الصحي، سوهاج للصحة النفسية، سوهاج العام، مركز القلب والجهاز الهضمي، سوهاج التعليمي، مركز علاج الاورام".

وتم الانتهاء من أعمال التشطبيات بمستشفى طهطا ليستقبل المواطنين من كل مكان لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 100% تقريبًا والتكلفة الإجمالية للمشروع 243 مليونًا و200 ألف جنيه على مساحة المستشفى تبلغ 3740 مترًا مربعًا.

المستشفى بتصميمه الجديد يضم "149 سرير إقامة مرضى، 30 سريرًا للعناية المركزة، 31 سرير أطفال مبتسرين، بالإضافة إلى 120أسرة نوعية" المستشفى تضم 4 غرف عمليات+ غرفة لعمليات النساء والتوليد، وغرفة لقسطرة القلب، فضلا عن 70 سرير للغسيل الكلوي، واستقبال طوارئ يضم 19 سريرا، و5 غرف أشعة متنوعة، بالإضافة إلى 5 معامل، وبنك للدم.

ويختتم وزير الصحة والسكان زيارته لمحافظة سوهاج بعقد لقاء مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات التي تهم المواطن السوهاجي في قطاع الصحة.

محافظ سوهاج يستقبل وزير الصحة
محافظ سوهاج يستقبل وزير الصحة
محافظ سوهاج يستقبل وزير الصحة
محافظ سوهاج يستقبل وزير الصحة
محافظ سوهاج يستقبل وزير الصحة
محافظ سوهاج يستقبل وزير الصحة
محافظ سوهاج يستقبل وزير الصحة
محافظ سوهاج يستقبل وزير الصحة
طارق الفقي سوهاج بمطار سوهاج الدولي وزير الصحة ومستوى الخدمات المستشفيات

مواد متعلقة

نقيب أطباء سوهاج: نقف على خط النار بجانب الشعب الفلسطينى

الأكثر قراءة

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

"القاهرة الإخبارية": قصف صاروخى يستهدف جنوب تل أبيب

متحدث الرئاسة يكشف سبب مغادرة أمير قطر جلسة "قمة القاهرة للسلام"

عاجل.. عبدالمنعم سعيد: من الوارد أن تكون هناك حرب إقليمية فى المنطقة

نيويورك تايمز تفجر مفاجأة: كارثة إسرائيلية على الطريق

إسرائيل ترفض استلام رهينتين من غزة.. وحماس تعلن هويتهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. حماس تجدد استعدادها لإطلاق سراح الإسرائيليين "نوريت" و"يوخفد"

عاجل.. الضفة الغربية.. عشرات المستوطنين يهاجمون بالرصاص منازل فلسطينيين جنوب نابلس

إسرائيل ترفض استلام رهينتين من غزة.. وحماس تعلن هويتهما