السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

إجراءات جديدة لإحكام الرقابة على بوابات زيارة المرضى بمستشفيات سوهاج الجامعية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات داخل المستشفيات الجامعية؛ لإحكام الرقابة على بوابات الدخول لزيارة المرضى بالأقسام الداخلية، لتنظيم عملية الدخول وتخصيص مواعيد محددة لزيارة المرضى، وذلك حرصًا من إدارة المستشفى على راحتهم وتوفير المناخ المناسب والآمن لهم.

وأضاف النعماني، أن المستشفيات الجامعية تقدم الجزء الأكبر من الخدمة الطبية ضمن منظومة الخدمات الصحية بالمحافظة، حيث يتردد عليها الآلاف من المرضى وذويهم يوميًا لتلقي الخدمات العلاجية.

وأكد أن تطبيق تلك الإجراءات يأتي في إطار سعي المستشفيات الجامعية وحرصها على توفير بيئة عمل مناسبة للأطقم الطبية لتنظيم العمل داخل الأقسام، وإعطائهم الوقت الكافي لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى، والحفاظ علي سلامتهم وراحتهم بعيدًا عن تزاحم الزيارات في أي وقت، كما يسهم ذلك أيضًا في زيادة الموارد الذاتية وتحسين الخدمة بالمستشفيات الجامعية.

إجراءات إحكام الرقابة

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن تلك الإجراءات تمثلت في تحديد موعد الزيارة من الساعة ٣ عصرًا حتى الساعة ٦ مساءً، إلى جانب تواجد مسئولي الأمن الجامعي والأمن الإداري وأحد مسئولي شئون المرضى بكل بوابة سواء البوابات الرئيسية أو بوابات المستشفيات الفرعية، وعددها 4، وبوابات الأقسام الإكلينيكية وعددها ٢٠ قسمًا، وذلك للتحقق من شخصية الزائر والتحقق من دفع رسوم الزيارة.

وأضاف الدكتور أحمد فتحي النحاس، مدير عام المستشفيات الجامعية، أنه تم تطبيق تلك الإجراءات مع بداية شهر أكتوبر الجاري، حيث أدى إحكام الرقابة على بوابات المستشفى إلى زيادة دخل المستشفى من بند رسوم الزيارة بنسبة ٤٠٠% التي تستخدم كأحد الموارد الذاتية لدخل صندوق تحسين الخدمة بالمستشفيات الجامعية.

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