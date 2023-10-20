الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" بسوهاج يقود تظاهرة حاشدة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد ميدان الشبان المسلمين بمدينة سوهاج، مسيرات وتظاهرات حاشدة عقب صلاة الجمعة، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ودعم خطوات وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى والدولة المصرية، فى السعى لوقف الحرب وبدء المسار السلمى فى التفاوض بين الجانبين، ومحاولة إغاثة أهالى القطاع وإدخال المساعدات لهم، ورفض التهجير القسري لأهالى غزة.

وشارك فى التظاهرات والمسيرات الحاشدة التى شهدها الميدان، أمناء وأعضاء حزب مستقبل وطن بسوهاج، برئاسة اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، وأمناء وأعضاء الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، والنقابات العمالية، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وشباب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وحشود وجموع غفيرة من أبناء المحافظة.

وحمل المتظاهرون أعلام مصر، وأعلام فلسطين، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وارتدى الكثيرون الكوفية الفلسطينية تعبيرًا عن تضامنهم مع أبناء غزة، وردد المتظاهرون العديد من الهتافات والشعارات المنددة باسرائيل وعدوانها، وتفاعلوا مع أغانى وموسيقى الدى جى التى انطلقت فى الميدان وبالأخص أغنية "أنا دمى فلسطينى".

وأدى مئات المصلين بمسجد الشبان المسلمين بمدينة سوهاج، صلاة الغائب على شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عقب ادائهم صلاة الجمعة.

وأكد إمام المسجد فى خطبته، على ضرورة دعم الدولة المصرية ودعم خطوات الرئيس السيسى فى وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، والعمل على ادخال المساعدات لأهالى غزة، وحماية القضية الفلسطينية من محاولات تصفيتها بالتهجير القسرى لسكان القطاع، موجهًا الشكر للدولة على إتاحتها تنظيم المظاهرات السلمية لأبناء الشعب المصرى للتعبير عن دعمهم وتضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين.

وقال اللواء محمد مصطفى أمين حزب مستقبل وطن بسوهاج، إن التظاهرات التى قادتها أمانة الحزب بالمحافظة، جاءت دعمًا وتأييدا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رفض قاطع للتهجير القسرى للفلسطينيين بهدف تصفية القضية الفلسطينية، والإضرار بالأمن القومي، والتضامن  مع الشعب الفلسطيني فى مواجهة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الإبادة والعقاب الجماعي والحرب على سكان قطاع غزة.

الشبان المسلمين بمدينة سوهاج صلاة الجمعة عبدالفتاح السيسي اللواء محمد مصطفى وحمل المتظاهرون أعلام مصر

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