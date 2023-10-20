"الإصلاح والنهضة" بسوهاج: خرجنا لإيصال صوتنا للعالم بدعم أهلنا فى غزة

قال د.أيمن مرسى، أمين التنظيم بحزب الإصلاح والنهضة، إننا جئنا اليوم من محافظة سوهاج لإيصال صوتنا إلى كل أنحاء العالم ولنبعث برسالة دعم إلى إخواننا وأهلنا في غزة وفي كل شبر من أرض فلسطين الغالية: "بندعمكم بكل ما نملك وسنظل خلف القضية الفلسطينية لآخر نفس فينا، حتى ترجع الحقوق كاملة لأصحابها".

وبعث "مرسي" برسالة للعالم الذي يري الإجرام على الهواء مباشرة ولا يحرك ساكنًا، فجرائم الحرب التي تتم في غزة من قصف للمستشفيات والبيوت وقتل للأطفال والنساء العُزّل لن تمر بسهولة ولن ننسى ولن نسامح".

وبعث أمين التنظيم بحزب الإصلاح والنهضة برسالة دعم ومساندة لأهل غزة قال فيها: "اصمدوا، وراكم 100 مليون مصري مرابط عند معبر رفح، وأَقسَم أنه لن نعود حتى تدخل المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، هذه رسالة واضحة وحاسمة نبعث بها لكل مَن يعنيه الأمر، 100 مليون مصري خلف الرئيس السيسي في دفاعه عن أمن مصر القومي، رافضين فكرة السماح بأي تهجير لأهلنا إلى سيناء".

وتشهد محافظة سوهاج مسيرات ضخمه لمساندة فلسطين وشعبها المرابط في غزة، حيث شاركت الأحزاب السياسية وأعضاء التحالف الوطني ومسيرات طلابية حاشدة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية، حيال الأزمة التي اندلعت في القطاع على مدار الأيام الاخيرة، والتنديد بجرائم إسرائيل، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأدى الآلاف من أبناء المحافظة، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على ضحايا قصف غزة والمستشفى المعمداني، وهتف المصلون بعد الخروج من المساجد "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. وقول يا سيسي وإحنا معاك".

وردد المتظاهرون هتافات ضد إسرائيل: "شدي حيلك يا فلسطين" وحمل المتظاهرون الأعلام المصرية والفلسطينية، معلنين وقوفهم خلف القيادة السياسية فيما تراه من قرارات لحماية أمن الوطن رافضين حديث الإسرائيليين عن تهجير أهالى غزة إلى سيناء، إضافة إلى المطالبة بفتح معبر رفح لمرور المساعدات الإنسانية لهم.