جمعة "تحيا مصر".. أسرة سكندرية: نزلنا لنعبر عن دعمنا لفلسطين وقرارات الرئيس (فيديو)

شاركت أسرة سكندرية، اليوم في تظاهرات دعم القضية الفلسطينية، وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحق الفلسطينيين في أرضهم، ورفض فكرة التهجير إلى الأراضي المصرية وأن سيناء خط أحمر.

وقالت دعاء حسن محمود، إنها خرجت اليوم للمشاركة ودعم القضية الفلسطينية وسط الحشد من الجماهير الذي جاء للتعبير عن رأيه ودعم قرارات الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن جميع مطالبات الشعب المصري هي حرية فلسطين، ورفض المخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأضافت لـ"الدستور" أننا جميعًا ندعم الرئيس السيسي في جميع قراراته، مؤكدة أن الرئيس قادر على حماية مصر بخلاف دول أخرى طالها الدمار، وسعداء جدًا بأنه رئيس مصر ونؤيده في جميع قراراته.

وطالبت باتحاد جميع الدول العربية والوقوف بجانب مصر في دعمها القضية الفلسطينية، لفتح معبر رفح ودخول المساعدات لأهالي غزة، ووقف العدوان على الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت مفاجأة اليوم هي الشباب الذين أثبتوا انتماءهم لمصر وللقضية الفلسطينية ودعمها، وهو أكبر دليل على أن الأمل هو شباب مصر، لافتة نحن بأرواحنا فداء مصر وفلسطين.



هنا: حماس الشباب اليوم رسالة للعالم كله لدعم قرارات الرئيس



وقالت هنا رمضان، طالبة في المرحلة الثانوية، إنها تتواجد اليوم كرمز لنموذج الشباب وحماسهم، مؤكدة دعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع تصريحاته وقراراته في القضية الفلسطينية وحماية حدود مصر.

وأضافت لـ"الدستور" أن القدس عربية وبإذن الله تعود لنا، وفلسطين سوف تعود لأهلها والعرب وسيناء أرض مصرية وستظل مصرية.

وتجمع المئات من أهالي الإسكندرية اليوم، بميدان سيدي جابر شرق الإسكندرية، لدعم القضية الفلسطينية والقرارات الرئاسية برفض التهجير ودخول المساعدات لأهالي قطاع غزة والتنديد بالاعتداء التي يمارسها جيش الاحتلال على أهالي فلسطين الشقيقة.

وشهد الميدان تجمعات حاشدة، عقب أداء صلاة الجمعة، والدعاء لأهالينا في فلسطين بالنصر وعلت الهتافات "غزة غزة رمز العزة"، "لا لا للتهجير، فلسطين عربية، بالدم بالروح الأقصى مش هيروح، فداكي يا فلسطين" وانتشرت اللافتات المنددة بالعدوان، والداعمة لأهالي فلسطين والإعلام المصرية والفلسطينية.