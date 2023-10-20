الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جمعة "تحيا مصر".. أسرة سكندرية: نزلنا لنعبر عن دعمنا لفلسطين وقرارات الرئيس (فيديو)

أسرة سكندرية تشارك
أسرة سكندرية تشارك في دعم فلسطين

شاركت أسرة سكندرية، اليوم في تظاهرات دعم القضية الفلسطينية، وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحق الفلسطينيين في أرضهم، ورفض فكرة التهجير إلى الأراضي المصرية وأن سيناء خط أحمر.

وقالت دعاء حسن محمود، إنها خرجت اليوم للمشاركة ودعم القضية الفلسطينية وسط الحشد من الجماهير الذي جاء للتعبير عن رأيه ودعم قرارات الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن جميع مطالبات الشعب المصري هي حرية فلسطين، ورفض المخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأضافت لـ"الدستور" أننا جميعًا ندعم الرئيس السيسي في جميع قراراته، مؤكدة أن الرئيس قادر على حماية مصر بخلاف دول أخرى طالها الدمار، وسعداء جدًا بأنه رئيس مصر ونؤيده في جميع قراراته.

وطالبت باتحاد جميع الدول العربية والوقوف بجانب مصر في دعمها القضية الفلسطينية، لفتح معبر رفح ودخول المساعدات لأهالي غزة، ووقف العدوان على الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت مفاجأة اليوم هي الشباب الذين أثبتوا انتماءهم لمصر وللقضية الفلسطينية ودعمها، وهو أكبر دليل على أن الأمل هو شباب مصر، لافتة نحن بأرواحنا فداء مصر وفلسطين.


هنا: حماس الشباب اليوم رسالة للعالم كله لدعم قرارات الرئيس


وقالت هنا رمضان، طالبة في المرحلة الثانوية، إنها تتواجد اليوم كرمز لنموذج الشباب وحماسهم، مؤكدة دعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع تصريحاته وقراراته في القضية الفلسطينية وحماية حدود مصر.

وأضافت لـ"الدستور" أن القدس عربية وبإذن الله تعود لنا، وفلسطين سوف تعود لأهلها والعرب وسيناء أرض مصرية وستظل مصرية.

وتجمع المئات من أهالي الإسكندرية اليوم، بميدان سيدي جابر شرق الإسكندرية، لدعم القضية الفلسطينية والقرارات الرئاسية برفض التهجير ودخول المساعدات لأهالي قطاع غزة والتنديد بالاعتداء التي يمارسها جيش الاحتلال على أهالي فلسطين الشقيقة.

وشهد الميدان تجمعات حاشدة، عقب أداء صلاة الجمعة، والدعاء لأهالينا في فلسطين بالنصر وعلت الهتافات "غزة غزة رمز العزة"، "لا لا للتهجير، فلسطين عربية، بالدم بالروح الأقصى مش هيروح، فداكي يا فلسطين" وانتشرت اللافتات المنددة بالعدوان، والداعمة لأهالي فلسطين والإعلام المصرية والفلسطينية.

أسرة سكندرية القضية الفلسطينية الأراضى المصرية الرئيس السيسي أهالي غزة

مواد متعلقة

بأعلام مصر وفلسطين.. مسيرة حاشدة لـ"حماة الوطن" فى الإسكندرية لدعم غزة

الأكثر قراءة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"نتنياهو مجرم حرب".. حشود كبيرة أمام المنصة تنديدًا بانتهاكات الاحتلال فى غزة

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

كهربا يقود الأهلى أمام سيمبا التنزانى فى الدورى الإفريقى

حمدين صباحى: ندعم موقف الرئيس السيسى فى فتح المعابر ورفض تهجير الفلسطينيين لسيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: استهداف مصر فى الإعلام الغربى واضح منذ بداية الأزمة فى غزة

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط