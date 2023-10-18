أضخم مسيرة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية بجامعة سوهاج

تقدم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، منذ قليل المسيرة الطلابية الحاشدة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية، حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية، والتنديد بجرائم إسرائيل، وذلك بمشاركة نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، حيث بدأت المسيرة من خارج داخل الجامعة وصولًا إلى ميدان الشبان.

وأكد النعماني، دعم كافة منسوبي الجامعة للشعب الفلسطيني نتيجة ما حدث له من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية على أراضي القدس المُحتلة من قبل الكيان المُحتل، لافتًا الي أن قضية فلسطين كانت ولا زالت قضية العرب والمسلمين الأولى والأهم، وقضية كل إنسان شريف يعرف الإنسانية ويقدِّر معنى الحرية.

وأشاد النعماني، بالروح الحماسية للطلاب المفعمة بالإنسانية والوطنية في التعبير عن تضامنهم للأشقاء الفلسطينيين، ومشاركتهم بهذه الأعداد الغفيرة والتي بلغت أكثر من 4000 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

وثمن رئيس الجامعة، مطالبة الرئيس السبسي لجميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

وخلال المسيرة رفع الطلاب الأعلام المصرية والفلسطينية، ورددوا الشعارات المؤيدة والمساندة للشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني، حيث هتف الطلاب بـ"بالروح بالدم نفديك يا أقصى، تحيا مصر قول ياريس واحنا معاك ويافلسطين يافلسطين إحنا معاكي يافلسطين وغزة غزة أرض العزة".



فيما أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، تأييده الكامل لقرارات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولف شولتس، بشأن رفض مصر، لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة،

وأكد النعماني، تأييده موقف الدولة والاصطفاف مع القيادة السياسية، في كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى أرض سيناء، موضحًا أن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيرًا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، ليكون المعيار الوحيد في ذلك هو السلام العادل، وذلك حفاظًا على مقدرات مصر وأمن وسلامة شعبها.

وثمن النعماني، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

مسيرة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي

مسيرة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي

مسيرة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي

مسيرة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي

مسيرة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي

مسيرة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي

مسيرة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي

مسيرة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي

مسيرة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي

مسيرة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي

مسيرة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي

مسيرة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي

مسيرة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي

مسيرة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي

مسيرة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي

مسيرة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي

مسيرة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي

مسيرة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي