الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب لمواجهة الأزمات والسيول

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، صباح اليوم، اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لمواجهة الأزمات، وأي سيول محتملة على محافظة سوهاج، وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالجاهزية التامة لمجابهة الكوارث والأزمات ومراجعة جميع معدات الإغاثة والتأكد من كفاءتها، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

رئيس مياه سوهاج يؤكد على جاهزية الشركة بعدد 250 معدة

من جانبه، أكد محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مياه سوهاج، على جاهزية الشركة بعدد 250 معدة، والتي تتمثل في عدد 48 سيارة كسح 3م3 وعدد 8 سيارات كسح 4م3، وسيارات كسح 5م3، وعدد 21 سيارة كسح 8 م3، و14 سيارة مجهزة طباش، و2 سيارة مجهزة فاكيوم، وعدد 18 سيارة مجهزة نافورى، و9 سيارات مجهزة فاكيوم ونافورى، و4 سيارات مياه 10 م3، و5 سيارات مياه 8 م3، وسيارتي مياه 4 م3، و7 حفارات على كاوتش، هذا بالإضافة إلى 18 كلارك شوكة، و26 باك لودر، و11 مولد كهرباء متنقلًا، و11 سيارة مجهزة ونش، و15 كابوتة تعمل بالديزل، و12 طلمبة شفط مياه تعمل بالديزل، و15 طلمبة غاطس، و3 مولدات كشاف طوارئ.

كما تفقد محافظ سوهاج ورش الإصلاح وصيانة الطلمبات، مشيدًا بالدور الكبير الذى تقوم به الشركة في أعمال الصيانة الذاتية والإصلاح الفوري للطلمبات، وكل المعدات والجاهزية التامة للقيام بجميع المهمات في جميع الأوقات.

على الجانب الآخر، أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، عن تجديد شهادة الآيزو 17025 لعدد ستة معامل مياه شرب وصرف صحى، تشمل معمل مياه نيدة ومعمل مياه المراغة ومعمل مياه المنشأة ومعمل مياه البلينا ومعمل مياه سوهاج ومعمل صرف صحى سوهاج.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج شركة مياه الشرب والصرف الصحي المهندس محمد صلاح الدين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية معدات الإغاثة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

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