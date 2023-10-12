الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يوجه بالاستعداد المبكر لاستقبال الشتاء والحصر الدقيق للمعدات

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

وجه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاستعداد التام والمبكر، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لاستقبال فصل الشتاء، مشددًا على ضرورة مراجعة كل مخرات السيول بنطاق المحافظة، والمرور بصفة دورية على المخرات، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أي أمطار أو سيول، والتأكد من خلوها من الحشائش والمخلفات وأية عوائق أو تعديات تمنع سريان الماء بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة استعدادات المحافظة لمجابهة الأزمات والطوارئ، بحضور أحمد سامى القاضي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبدالجابر، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المصالح الحكومية، وممثلي الحماية المدنية، والهلال الأحمر، ومديري إدارات الأزمات.

مراجعة موقف كل السدود المنفذة

وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة موقف كل السدود المنفذة، وكذلك سلامة الجسور، وتطهير شبكات الصرف والمجاري المائية وإزالة كل المخلفات بها، ووضع برنامج للتصرفات يتناسب مع فترة فصل الشتاء عن شبكتي الترع والمصارف، مشيرًا إلى أهمية المتابعة المستمرة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها، والتنسيق بين غرف الأزمات بالمراكز والمديريات وغرفة الأزمات الرئيسية بالمحافظة.

ضرورة التأكد والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية

وأشار "الفقي" إلى ضرورة التأكد والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات والإمكانات المتاحة بجميع الجهات، والتدريب الجيد لسائقى تلك المعدات، مع ضرورة الصيانة المستمرة للوصول إلى أعلى مستوى، لافتًا إلى أهمية الحصر الدقيق لكل المعدات الخاصة بأعمال الإغاثة طرف كل جهة، وإعداد تقرير مفصل وواقعي بالحالة الفنية لتلك المعدات، وكذا العناصر البشرية المسئولة عن تشغيلها.

طارق الفقي محافظ سوهاج لأستقبال فصل الشتاء سريان الماء سلامة الجسور وتطهير شبكات الصرف

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