بأسعار مخفضة.. رئيس جامعة سوهاج يوجه بتوفير اللحوم أسبوعياَ

وجه الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بضرورة توفير اللحوم العجالي والضأن بشكل أسبوعي لبيعها للعاملين بالجهاز الإداري بأسعار مخفضة، بهدف محاربة غلاء الأسعار ولتخفيف الأعباء المالية عن كاهل العاملين، مؤكدًا على أن إدارة الجامعة لاتدخر جهدًا فى سبيل تقديم كافة أوجه الدعم لمنسوبيها، ومساعدتهم على اجتياز الأزمات الاقتصادية قدر المستطاع.

وأكد النعماني أن رئيس الوزراء قد أطلق مبادرة لتخفيض أسعار السلع، وأن تكون التخفيضات بنسب كبيرة؛ حتى يشعر المواطن بأثرها الملموس، مشيدًا بإهتمام الحكومة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، والذي يبرهن علي أنها ليست بمعزل عن معاناة المواطنين فيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية بالتزامن مع أزمة التضخم التي أثرت بالسلب على مختلف دول العالم.

وقال الدكتور خلف همام، عميد كلية الزراعة، إن رئيس الجامعة وجه بانتقاء أفضل أنواع لحوم العجول والخراف التى يتم تربيتها بمزرعة الإنتاج الحيوانى بالكلية، وطرحها للبيع فى منفذ بيع منتجات الكلية بمقر الجامعة القديم.

وأشار الدكتور زينهم شيخون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنه تم بالفعل ذبح عجل جاموس وزن ٤٠٠ كيلو، وبيعه بالكامل لجميع العاملين بالجامعة، وتم تحديد يوم الإثنين من كل أسبوع لبيع لحوم العجول، ويوم الأربعاء لبيع لحوم الضأن، وذلك بأسعار مناسبة مقارنة بأسعار السوق المتداولة.

فتح باب التقدم للحصول على مكافآت تشجيع النشر العلمي بجامعة سوهاج

في سياق آخر، أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن فتح باب التقدم للحصول علي مكافآت تشجيع النشر العلمي للأبحاث التى تم نشرها خلال عام ٢٠٢٢م، وذلك لمدة شهر اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق ١٤ من شهر أكتوبر الجاري.

وقال النعماني إن إدارة الجامعة تحرص علي دعم المعرفة والابتكار عبر البحث العلمي، من خلال تشجيع وتحفيز منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على تقديم المزيد من الإنتاج العلمى البحثى الذي يرفع من التصنيف الدولي للجامعة، وذلك إيمانًا منها باهمية استمرار الابتكار والتطوير في مجال البحث العلمي، الذي يعد أحد الركائز الاساسية في تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس الجامعة أن شروط التقدم لمكافآت النشر في مجلة لها معامل تأثير أن يكون البحث لباحث عنوانه الرئيسي جامعة سوهاج، وأن يكون البحث منشورًا في آخر سنة قبل موعد التقدم للحصول على الجائزة في مجلة محكمة تبعا لتصنيف Quartile System of WOS، ولا يحق التقدم لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المعارين والمنتدبين انتدبًا كليًا خارج الجامعة خلال سنة نشر البحث، وأن يكون الباحث المتقدم على رأس العمل بالجامعة سنة نشر أبحاثه التي تقدم بها، ولا يعتد بأي مجلة ليس لها ترقيم دولي (ISSN).

وأوضح الدكتور أحمد حسانين، مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، أن متطلبات التقدم للحصول على مكافأة النشر تتمثل في موافقة مجلسي القسم العلمي والكلية على التقدم لنيل الجائزة، وموافقة الباحثون المشاركون للتقدم للجائزة، استيفاء النماذج المطلوبة وتقديم نسخة ورقية من البحث، بالإضافة إلى أسطوانة مدمجة تحتوي نسخة الكترونية من البحث، وإقرار بتوزيع المكافئة بالتساوي بين المشاركين في البحث من منسوبي الجامعة، وأيضًا إقرار للباحث أن يكون المتقدم على رأس العمل سنة نشر ابحاثه التي تقدم بها، إلى جانب تقديم بيان من المكتبة الرقمية أو مركز النشر العلمي بالجامعة بما يفيد عن تصنيف الأبحاث.

جدير بالذكر أنه على الراغبين في التقدم بابحاثهم التواصل المباشر مع وحدة إدارة المشروعات بمبني الإدارة المركزية، او الكترونيًا من خلال موقع الوحدة، من أجل الحصول علي النماذج المطلوبة للتقدم، مع العلم يمكن التقدم بالابحاث Q1، Q2، Q3، Q4، ولتوسيع قاعدة الاستفادة تم التوجيه بإدراج البحوث المنشورة في مجلات دولية ليس لها Q، وكذلك البحوث المنشورة في مجلات محلية حاصلة علي 7 نقاط طبقا للتقييم المحلي في مكافآة النشر هذا العام.