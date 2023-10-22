نواب سوهاج يطالبون وزير الصحة بسرعة حل مشكلات مستشفى طهطا

استنكر نواب محافظة سوهاج بمجلسي النواب والشيوخ، توقف العمل بمستشفى طما والذي بدأ العمل فيها منذ ٧ سنوات فيما لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

جاء ذلك خلال للقاء النواب مصطفى سالم، وإبراهيم خليفة، ونشأت فؤاد عباس، مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، خلال زيارته لمحافظة سوهاج اليوم، وفي حضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وبعض القيادات الطبية والتنفيذية بوزارة الصحة.

عرض المشكلات الصحية لمحافظة سوهاج على الوزير



وقال النواب للوزير: “اجتمعنا معكم في لجنة الصحة بحضور جميع نواب محافظة سوهاج في شهر يونيو ٢٠٢٢، وتم عرض جميع المشكلات الصحية لمحافظة سوهاج ومنها مشكلة مستشفى طما، ووعدت أكثر من مرة بالانتهاء منها في أقرب وقت، وهو ما لم يحدث حتى الآن”.

وأضاف نواب سوهاج: “سحبتم الأعمال من الشركة المتقاعسة عن العمل وأسندتوه لشركة أخرى في بداية عام ٢٠٢٣، ولم يتم حتى الآن إحراز أي تقدم، رغم مرور أكثر من ١٠ أشهر، وهذه من أهم المشكلات التي تواجه الناس”، مطالبين الوزير بسرعة الانتهاء من الأعمال.

وأضاف نواب الدائرة الرابعة بسوهاج في حديثهم للوزير، أن معظم مستشفيات محافظة سوهاج تعاني نقصا وعجزا في الأطقم والأجهزة الطبية والمستلزمات.

وزير الصحة يعد نواب سوهاج بسرعة حل مشكلة مستشفى طما



ووعد الوزير، النواب، بالعمل على سرعة حل المشكلة، أيضا بتوريد ١٠ حضانات جدد لمستشفى طهطا العام.

كما طالب النواب بتوريد الأجهزة الطبية اللازمة لمستشفى طهطا، خاصة جهاز قسطرة القلب، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة، ليوضح االوزير “أنه لا مشكلة في الاعتمادات المالية، ولكن هناك مشكلة في استيراد الأجهزة ذاتها”.

وأشار نواب طهطا وطما وجهينة إلى أن مستسفيات طهطا وجهينة تحتاج لمزيد من الأطقم والأجهزة والمستلزمات الطبية، وهناك أجهزة بمستشفى جهينة لم يتم تشغيلها حتى الآن.



جانب من زيارة وزير الصحة لمحافظة سوهاج

جانب من زيارة وزير الصحة لمحافظة سوهاج

جانب من زيارة وزير الصحة لمحافظة سوهاج

جانب من زيارة وزير الصحة لمحافظة سوهاج

جانب من زيارة وزير الصحة لمحافظة سوهاج

جانب من زيارة وزير الصحة لمحافظة سوهاج

جانب من زيارة وزير الصحة لمحافظة سوهاج