برلماني يطالب بتشريع يجرم تداول الأسمدة وغرامة مالية لردع السوق السوداء

طالب النائب أسامة الهواري عضو مجلس الشيوخ، بتشديد الرقابة على السوق السوداء للأسمدة، وإخراج نص تشريعي لمن يتداول الأسمده المدعمة في الأسواق بعيدا عن مستحقيها، و إقرار غرامة مالية كبري لردع السوق السوداء.

وشدد الهواري في كلمته في الجلسة العامة المخصصة للنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، باننا نحتاج إلى منسق استراتيجي للتنسيق بين الوزارات التي تدعم هذه الصناعة لأن من واقع الدراسة تؤكد وجود فائض في حين أن الفلاح لايجد السماد بالشهور، لذا فالحاجة ماسة إلى منسق استراتيجي بين الوزارات الأربع وإحكام القبضة علي السوق السوداء.

المصانع تورد 55% من إنتاجها للسوق المحلي

وأضاف الهواري إلى أن الدراسة أكدت أن المصانع تورد 55% من إنتاجها للسوق المحلي وهناك فائض في حين لا يوجد علي أرض الواقع، ويتوجب عليها القضاء للسوق السوداء لان الاسمدة من أهم مدخلات الزراعة والأمن الغذائي والأمن القومي المصري.

وتابع الهواري بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة الرقعة الزراعية بمساحة 3 ،5 مليون فدان جديدة للرقعه الزراعية، ما اتمناه ان توافر الأسمدة حتى نغطي هذه المساحات الجديدة.

