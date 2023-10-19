الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الخشت: مستشفى أورام الثدى أكبر مستشفى متكامل لتشخيص وعلاج اورام الثدى بمصر والشرق الأوسط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظم مستشفى أورام الثدي التابع للمعهد القومي للأورام، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة العديد من الفعاليات خلال شهر أكتوبر الجاري، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بإشراف د.محمد ابو سمرة عميد المعهد ود.عماد شاش مدير مستشفى الثدى،وضمن فعاليات شهر أكتوبر الوردي "الشهر العالمي للتوعية بأورام الثدي"، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بدعم المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع، والاهتمام بها على جميع المستويات.
وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المعهد القومي للأورام والمستشفيات التابعة له، ومن بينها مستشفى أورام الثدي والذي يُعد أكبر مستشفى متكامل لتشخيص وعلاج أورام الثدي بمصر والشرق الأوسط لجميع فئات مرضى الأورام بالمجان، مؤكدًا على ضرورة زيادة درجة الوعي بمرض سرطان الثدي، وتقديم كافة أوجه الدعم للمريضات، بما يساهم في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

وأوضح الدكتور الخشت، أن مستشفى أورام الثدي نظم رحلة تثقيفية ترفيهية لمحاربات مرض سرطان الثدي وذويهم إلى متحف القوات الجوية المصرية، هدفت إلى تعريفهم بتاريخ وبطولات القوات الجوية المصرية، ورفع درجة وعيهم بالإنجازات والتضحيات التي قدمها أبطال حرب أكتوبر المجيدة، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي للمريضات المصابات بالمرض. ويتولى الدكتور عماد شاش مدير المستشفى تنفيذ برامج متعددة في هذا المجال.

وأشار الدكتور عبد المعطي سمرة عميد معهد الأورام، إلى أن المستشفى عقد ندوة توعوية حول مرض سرطان الثدي، بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة حول هذا المرض، وتوضيح أعراض الإصابة به، وطرق الوقاية منه وتجنب الإصابة به، وكيفية الكشف المبكر عنه وإجراء الفحص الذاتي، والعوامل التي تساهم في خفض معدلات الإصابة به، بما يساعد في تحسين صحة المواطنين.

txt

طلبة جامعة القاهرة ينهون وقفتهم الاحتجاجية ضد إسرائيل (صور)

txt

جامعة القاهرة تواصل إطلاق قوافلها الطبية بالمشاركة مع "حياة كريمة"

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تعمل على قدم وساق ووفق خطة زمنية محددة للانتهاء على الوجه الأكمل من أعمال توسعة وتطوير مستشفى أورام الثدي وزيادة الطاقة الاستيعابية له بنسبة 100% بتكلفة إجمالية 192 مليون جنيه، ويشمل التطوير البنية التحتية والطبية سواء الكشف المبكر والتوعية والعلاج، وزيادة العيادات الخارجية، وإنشاء استراحات للمرضى، ومضاعفة الأجهزة التشخيصية وأسرة العلاج الكيميائي، وذلك ضمن مشروع تطوير المستشفيات الجامعية الذي يتم تنفيذه وفق أحدث الوسائل والنظم الدولية، والذي يُعد أحد المشروعات الضخمة التي تنفذها الجامعة وتحرص على السير فيها بخطى سريعة، كونها مشروعًا قوميًا يخدم قطاعًا جماهيريًا كبيرًا من المرضى بالمجتمع المصري.

مستشفى الثدى مستشفى أورام الثدي معهد القومي للأورام رئيس جامعة القاهرة حرب اكتوبر

الأكثر قراءة

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

الغاز الإسرائيلى فى مهب العاصفة.. العدوان على غزة يضعها فى مأزق

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 وترددات القنوات الناقلة

حاصرها فى البروفة.. كواليس تحرّش ترزى حريمى بزبونة فى التجمع الأول

أسعار الأرز اليوم 19-10-2023 في السوق المحلي

الملايين يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة.. 50 ثانية تهز العالم (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب في غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطاني

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم