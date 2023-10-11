الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة القاهرة تواصل إطلاق قوافلها الطبية بالمشاركة مع "حياة كريمة"

قوافل جامعة القاهرة
قوافل جامعة القاهرة الطبية

تواصل كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والدكتور هشام عبدالحكم، عميد الكلية، إطلاق القوافل الطبية المجانية في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، وذلك ضمن جدول زمني مقرر، حيث أطلقت الكلية القافلة الرابعة لمنطقة الطالبية شارع فيصل بمحافظة الجيزة.

الخشت: القافلة الرابعة لطب الأسنان عالجت وصرفت الأدوية مجانًا شملت 567 حالة متنوعة

وأوضح الدكتور محمد الخشت أن إجمالي عدد الحالات التي تم علاجها بالقافلة بلغ 567 حالة تضمنت 250 حالة كشف عام، و27 حالة خلع للأطفال، و25 حالة للتنظيف، و3 حالات حشو عادي، وحالتى حشو عصب، و27 حالة خلع للكبار، بالإضافة إلى تحويل 60 حالة لمستشفى الكلية لاستكمال العلاج، وتحويل 125 حالة للكشف المبكر عن أورام الفم، مشيرًا إلى تنظيم القافلة عدة حملات توعية حول صحة الفم والأسنان، وصرفت الأدوية بالمجان على المواطنين.

وأكد رئيس جامعة القاهرة حرص الجامعة على المشاركة الفعالة والإيجابية في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقتها القيادة السياسية، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر، مشيرًا إلى قيام الجامعة بإطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة قدمت خدمات علاجية ومجتمعية لآلاف المواطنين انطلاقًا من دورها ومسئوليتها تجاه المجتمع، وبهدف خدمة البسطاء والمحتاجين.

القافلة قدمت خدماتها بمشاركة نخبة من أساتذة طب الأسنان ووفرت الأدوية بالمجان 

من جانبه، قال الدكتور هشام عبدالحكم، عميد كلية طب الأسنان، إن القافلة قدمت خدمات طبية متميزة بمشاركة نخبة من أساتذة الكلية، ووفرت الأدوية بالمجان، موضحًا أن القوافل التي تطلقها الكلية بالتعاون مع التحالف الوطني ومؤسسة "حياة كريمة" تأتي في إطار دور الجامعة ومسئولياتها تجاه خدمة المجتمع والبيئة المحيطة، والارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين.
 

كليه طب الأسنان جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة القوافل الطبية المجانية

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