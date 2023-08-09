الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«الصحة» تستجيب لمطالبات برلمانية بتجهيز غرفة عمليات مستشفى رمد قويسنا

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة هناء سرور

تقدمت الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب، بطلب للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتجهيز غرفة عمليات رمد بمستشفي قويسنا المركزي، نظرًا لزيادة أعداد المترددين على المستشفي من مرضي الرمد.

وأكدت “سرور” في طلبها، أهمية سعي وزارة الصحة للتخفيف عن المرضى المترددين على مستشفي قويسنا المركزي، خاصة أن أقرب مستشفي رمد لمركز قويسنا هو مستشفي رمد شبين الكوم.

وأفادت إدارة الرمد بإيفاد لجنة من وزارة الصحة بعمل المعاينات اللازمة للمستشفي، لتجهيز غرفة عمليات الرمد بالمستشفى، استجابة لطلب النائبة هناء سرور.

الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قويسنا المركزي غرفة عمليات مستشفى قويسنا المركزي

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