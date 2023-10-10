"الرعاية الصحية" تبحث مع "نوفارتس" تعزيز الوعي بأمراض الأورام والقلب والمناعة

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، وفدًا رفيع المستوى من شركة نوفارتس العالمية، في زيارة تهدف إلى بحث سبل استمرار التعاون وتعزيز الشراكة في مجال الرعاية الصحية بين الجانبين.

ضم الوفد جيلبرت فيركويلين، المدير الإقليمي ومسئول النفاذ إلى الأسواق لآسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وأفريقيا، والسيدة استير نج، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا ومسئول النفاذ إلى الأسواق في المنطقة، والدكتور محمد صبري، رئيس النفاذ إلى الأسواق في مصر، والدكتور عمرو نصر، مدير العلاقات الحكومية، والدكتور جابر محمود، مسئول النفاذ إلى الأسواق في مصر، وتمت الزيارة في المقر الرئيسي لهيئة الرعاية الصحية بالقاهرة.

وفي بداية اللقاء، عبّر الدكتور أحمد السبكي عن شكره العميق لشركة نوفارتس على التعاون المثمر والمستمر مع هيئة الرعاية الصحية، وقد استعرض الدكتور السبكي نتائج التعاون السابق في إطلاق حملات ومبادرات توعوية للمواطنين وتدريب مقدمي الخدمة الصحية، وأكد أهمية هذه الجهود في تعزيز الوعي الصحي للمواطنين والوقاية من الأمراض، ورفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمي الرعاية الصحية.

مبادرة "معًا نبني المستقبل"

وناقش اللقاء، آليات استمرار التعاون بين الجانبين بمبادرة "معًا نبني المستقبل" لتدريب مقدمي الخدمة الصحية بمستشفيات هيئة الرعاية على أحدث مستجدات علاج الأورام، وحملة "احمي قلبك" لتدريب الكوادر الطبية وتوعية المواطنين حول أمراض القلب وكيفية الوقاية منها، وبخاصة أمراض تصلب الشرايين والفشل القلبي، إضافة إلى حملة "قد التحدي" والتي تهدف إلى زيادة وعي المواطنين حول الأمراض المناعية وبخاصة الصدفية، وتم التأكيد على الرغبة المتبادلة للجانبين في تعزيز التعاون في حملات الكشف المبكر وتعزيز الوعي الصحي حول أمراض الأورام والقلب والمناعة، وإطلاق المؤتمرات العلمية، وتدريب مقدمي الرعاية الصحية، وذلك فضلًا عن مناقشة الفرص المتاحة لزيادة الاستثمار الصحي في مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، حرص هيئة الرعاية الصحية على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة للعمل على إنجاز وإنجاح المشروعات الصحية، بما يساهم في توفير رعاية صحية تليق بالمواطن المصري، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والتعاون لتعزيز الوعي الصحي للمواطنين وتدريب مقدمي الخدمات والرعاية الصحية لرفع كفائتهم، ولافتًا إلى أن ذلك يمثل أهمية قصوى في تحقيق رؤية مصر 2030، لرفع كفاءة واستدامة النظم الصحية، بأعلى معايير الجودة العالمية، ووصولًا لمؤشرات صحية تحقق الرضاء والرفاه الصحي للمواطنين.

وتابع السبكي أن هيئة الرعاية الصحية تتبنى استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير رعاية صحية عالية الجودة لجميع المواطنين بمحافظات نطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحرص على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص كشريك نجاح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى أهمية دور الشركات العالمية مثل نوفارتس في تعزيز جودة الرعاية الصحية والاستثمار وتوفير التكنولوجيا وتبادل الخبرات اللازمة لاستمرار تطوير القطاع الصحي في مصر، مضيفًا نتطلع إلى مستقبل مشرق حيث يتمتع المجتمع بصحة جيدة ورفاهية عالية.

وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور أحمد السبكي، الدعوة لممثلي نوفارتس لزيارة المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، للإطلاع على مستجدات تطور قطاع الرعاية الصحية في مصر، ولمتابعة سير المبادرات والحملات التي يتم التعاون بها على أرض الواقع بالمحافظات، وأكد الدكتور السبكي أن نوفارتس هي شريك نجاح رئيسي لهيئة الرعاية الصحية في العديد من المجالات الطبية.

ومن جانبه، قال المدير الإقليمي لشركة نوفارتس العالمية ومسئول النفاذ إلى الأسواق لآسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وأفريقيا، إن هيئة الرعاية الصحية في مصر تعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا بالنسبة لنا، ونحن نفخر بالتعاون المستمر بين الجانبين، ونشارك نفس الرؤية في توفير رعاية صحية عالية الجودة للمجتمع، والتعاون بين القطاع العام والخاص هو المفتاح لتحقيق هذا الهدف، وتابع مشيدًا بجهود هيئة الرعاية الصحية لتحسين الوعي الصحي وتعزيز الوقاية من الأمراض في مصر، قائلًا: نحن سعداء بتعزيز هذه الجهود من خلال التعاون في إطلاق الحملات التوعوية للمواطنين والمؤتمرات العلمية لتدريب مقدمي الرعاية الصحية، مما يسهم في تعزيز القدرات وتحقيق نتائج إيجابية في مجال الرعاية الصحية.

استمرار التعاون بين مصر و"نوفارتس"

وتابعت المديرة الإقليمية لشركة نوفارتس بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “نحن نؤمن بأن استمرار التعاون بيننا وبين هيئة الرعاية الصحية أمر ضروري لتحقيق التقدم المستدام في مجال الرعاية الصحية، مضيفة ونحن نعمل معًا على تطوير وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تستهدف تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية وتعزيز جودتها، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة لمصر 2030، كما أثنت على قدرات هيئة الرعاية الصحية على تحقيق التغيير الإيجابي، وتعزيز الابتكار وتبني أحدث التقنيات الطبية، وذلك من أجل التحسين المستمر لجودة الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المرضى في مصر”.

جيلبرت فيركويلين