برلمانية تُشيد بتوجيهات الرئيس لزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية فى موازنة 2025

ثمّنت النائبة شادية الجمل، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي الجديد 2024- 2025، والتي بلغت 635.9 مليار جنيه.

وأشارت "الجمل" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن زيادة المخصصات المالية الموجهة للدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بنسبة 20% ستعمل على تخفيف حدة التضخم والأزمة الاقتصادية وتؤكد التزام الدولة بدعم محدودي الدخل، مشددة على أهمية أن تعمل الحكومة على التأكد من وصول الدعم لمستحقيه ليلبي النتائج المرجوة من زيادته، خاصة في ظل ما تعانيه البلاد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية من تضخم وارتفاع سعر الدولار.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن ما أعلنه وزير المالية حول زيادة دعم السلع التموينية إلى ١٣٤.٢ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية مقارنة بـ١٢٧.٧ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى ٥.١٪، ينفى كل الادعاءات حول تقليل دعم رغيف الخبز والمواد التموينية، مشددة على أهمية استمرار دعم الدولة للمواد التموينية والتى تدعم البسطاء في التغلب على ارتفاع الأسعار.