برلماني: الرئيس السيسي يثبت دومًا أن مصر لا تنس تضحيات أبنائها الشهداء

تقدم النائب جمال عبيد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأشاد عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، في تصريحات لـ"الدستور" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية عيد الفطر المبارك التى نظمتها وزارة الداخلية في العاصمة الإدارة الجديدة لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يثبت أنه أب لكل المصريين ولا ينس تضحيات أبناء الوطن أبدًا، حيث تحول لقاء الرئيس مع أبناء الشهداء في الأعياد عادة حميدة يؤكد فيها دعمه وتقديره لتضحيات الشهداء، ورغبته في أن يدخل الفرحة على أسر الشهداء وأبنائهم.

وأشار عبيد، إلى أن الرئيس السيسي حريص على دعم أبناء الشهداء والتأكيد في كل محفل على أن مصر لا تنس أبنائها الذين قدموا أرواحهم فداءا للوطن، حيث كرم عددًا من أسر الشهداء بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما التقط مهم الصور التذكارية في الاحتفال بعيد الفطر، مضيفًا: الرئيس جبر خاطر أبناء الشهداء وأدخل بهجة العيد على قلوبهم.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم احتفالية العيد مع أسر وأبناء الشهداء، وشهدت فعاليات الاحتفالية الخاصة بعيد الفطر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبناء الشهداء، مشاركة مجموعة من الأطفال فى أداء أغنية عن الشهداء.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، بحفل إفطار أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المدنية، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عددٍ من كبار رجال الدولة، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المدنية والإعلاميين والفنانين.

كما حرص الرئيس على مشاركة عددٍ من أبناء أسر الشهداء احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك في العاصمة الإدارية الجديدة، وكرم عددًا من أبناء الشهداء والتقط الصور التذكارية معهم.