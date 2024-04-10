أمانة النزهة بمستقبل وطن تشارك الشعب المصري احتفالات عيد الفطر المبارك

شاركت أمانة النزهة لحزب مستقبل وطن برئاسة مصطفي شبراوي والدكتورةسحر عبد الحق الأمين المساعد وأحمد الحلو الأمين المساعد ورئيس الامانة المهنية ومؤمن مصطفي نائب رئيس الأمانة المهنية وداليا المناوي رئيس أمانة المرأة وعدد من قيادات الأمانات التابعة له لأمانة النزهة جموع الشعب المصري احتفالات عيد الفطر المبارك خلال صلاة العيد بمسجدي يوسف الصحابي والصديق بمصر الجديدة.

وحرص قيادات الأمانة على أداء صلاة العيد وكذلك توزيع الهدايا في أعقاب الصلاة ومشاركتهم فرحة العيد.



ووجه مصطفي شبراوي رئيس أمانة النزهة لحزب مستقبل وطن التهنئة لجموع الشعب المصري والأمة العربية الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك مخصا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتهنئة أيضا بذكرى أول أعياد خلال الفترة الرئاسية الجديدة، متمنيا ان تشهد تلك الفترة زيادة فى الرخاء والأمن والأمان وأن يحمي مصر وشعبها والأمة الإسلامية.

وأوضح قيادي مستقبل وطن عن دائرة النزهة ان فرحة العيد منقوصة في ظل ما يعاني منه الشعب الفلسطيني الشقيقي.

واختتم رئيس أمانة النزهة لكن الرسول أمرنا بالفرحة بقدوم العيد وأن نتم سنته أدام الله علينا الأفراح جميعا.

في المقابل، أكدت دكتورة سحر عبد الحق الأمين المساعد للتنظيم، أن نسعي لإدخال الفرحة على الأطفال والعجائز والبر باطفالنا خاصة في الأعياد هي سنة عبادية.

وشددت على العيد عيدين خاصة أن هذا اول مناسبة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة مشددة إلى انها تتمني أن تشهد تلك الفترة المزيد من الإنجازات والإصلاحات الاقتصادية وزيادة في الاستقرار فى ظل الصراعات الخارجية والتي يعاني منها دول الجوار.

واختتمت سحر عبد الحق كلمتها، مصر ستظل بلد الأمن والأمان كما ذكرها الله في القرآن متمنيا لجميع الشعب المصري والأمة العربية دوام الاستقرار والرخاء.

في المقابل شدد أحمد الحلو أمين أمانة المهنين عن دائرة النزهة، أن أجواء العيد فرحة هذا التوقيت وأن توجهات الأمانة المساعدة لزيادة فرحة جموع الشعب المصري وأن جميع أفراد الأمانة من شباب والمهنيين يسعون لترك بصمة سعادة في نفوس أفراد الشعب والمواطنين البسطاء لرفع جزء بسيط من معاناتهم وإدخال السرور لنفوسهم.



واختتم أحمد الحلو تصريحاته بصفة شخصية اتمني تخفيف أعباء الشعب المصري بابسط الأدوات التي يمكن استخدامها، مشيرا إلى أن ما يفعله الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو اب لجميع الشعب المصري لإدخال الفرحة على الجميع ومحاولة السير بسفينة الوطن إلى بر الاستقرار والأمان في ظل التواترات التي تشهدها المنطقة خارجيا وعالميا.

في المقابل أبدي مؤمن مصطفى الأمين المساعد لأمانة المهنية سعادته بفرحة التى ظهرت علي الأطفال والشباب والكبار خلال احتفالات وأداء صلاة عيدالفطر المبارك.

وأوضح إلى أن العيد مختلف هذه المرة لانه يأتي بعد أيام من بداية فترة رئاسية جديدة نتمني أن تشهد مزيد من الإنجازات على الصعيد الاقتصادي في ظل الأمان الذي ننعم بيهم بعد إصابة مصر بعدم الاستقرار ولكن منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر تشهد مزيد من الاستقرار الأمني ولكن تظل مصر بلد الأمن والأمان.

وأضاف يجب علي جموع الشعب المصري الصبر قليلا لجني ثمار المشروع الرئاسي الذي يهدف لزيادة معدلات الإنتاج في ظل صراعات خارجية محيطة تمنع اي تقدم، وأن في ظل الفترة الرئاسية الجديدة نأمل في زيادة تحسين الأوضاع الاقتصادية، خاصة أن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي تسعي للتطوير من نفسها بعد اعداد برنامج رقمي في محاولة لزيادة ظبط الأسعار مع توجهات رئاسية بضرورة التخفيف عن كأهل المواطن البسيط.



واختتم مؤمن مصطفي، أن مشهد الرئيس عيد الفتاح السيسي خلال أداء الصلاة ووجود عدد من الأطفال حوله ذكرنا بمشهد ارتبط باذهاننا جميعا منذ الصغر وهو الأب الذي يحرص على جمع أبنائه حوله خلال الصلاة الأعياد والمناسبات وهي رسالة لدلالة على تمسكنا بقيم نحتاجها في ترابط ونسيج الشعب المصري.