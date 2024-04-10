برلمانية: احتفال الرئيس السيسي مع أبناء الشهداء "رسالة مهمة"

ثمنت النائبة شادية الجمل، عضو مجلس النواب، وعضو البرلمان العربي، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة في احتفالية عيد الفطر المبارك، التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن الاحتفال عبر عن انسانية الرئيس ومشاركته أبناء الشهداء فرحتهم بالعيد وفي كل المناسبات السعيدة وهي بمثابة رسالة قوية بأن مصر لا تنس أبناءها ولن تتخلى عن أبناء من ضحوا أرواحهم فداءا للوطن الغالي.

وتقدمت عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعية الله عزو جل أن يعم السلام والرخاء على مصرنا والأمة العربية والاسلامية.

وقالت الجمل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقود البلاد بحكمة نحو الاستقرار والأمن، مؤكدة أن أهم إنجازات الرئيس السيسي خلال فترة حكمه هو أنه انتشل البلاد من مخطط التقسيم والإرهاب للأمن والاستقرار وذلك بفضل جهود وتضحيات أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين واجهوا الإرهاب بشجاعة وتضحية منقطعة النظير حتى انتصرت مصر في حربها على الإرهاب وهو الانتصار الأهم الذي فتح المجال أمام التأسيس للجمهورية الجديدة التى نطمح لها لتكون مصر في المكانة التى تستحقها.

وأضافت، عضو البرلمان العربي، أن الرئيس السيسي نجح كذلك في إرساء قواعد الجمهورية الجديدة التى تقوم على قواعد متينة من إنجازات ومشروعات تنموية في مختلف المجالات وفي كل ربوع البلاد لينعم كل أفراد الوطن بالحياة الكريمة، حيث أطلق مشروعات لإصلاح أحوال البنية التحتية كالمشروع القومي للطرق، ومبادرة حياة كريمة، كما أطلق 25 مبادرة صحية حفاظًا على حياة المصريين بالإضافة لدعمه لتوطين الصناعة ودعم الانتاج المحلي فهو يستمر في وضع المواطن البسيط نصب عينيه حيث أطلق أكثر من حزمة للحماية الاجتماعية راعى فيها المواطن البسيط.