الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: احتفال الرئيس السيسي مع أبناء الشهداء "رسالة مهمة"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمنت النائبة شادية الجمل، عضو مجلس النواب، وعضو البرلمان العربي، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة  في احتفالية عيد الفطر المبارك، التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن الاحتفال عبر عن انسانية الرئيس ومشاركته أبناء الشهداء فرحتهم بالعيد  وفي كل المناسبات السعيدة وهي بمثابة رسالة قوية بأن مصر لا تنس أبناءها ولن تتخلى عن أبناء من ضحوا أرواحهم فداءا للوطن الغالي.

txt

الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية مع أبناء الشهداء فى احتفالية العيد

 وتقدمت  عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء  والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعية الله عزو جل أن يعم السلام والرخاء على مصرنا  والأمة العربية والاسلامية.

txt

"الرئاسة" تنشر صور الرئيس السيسى مع أبناء الشهداء باحتفالية عيد الفطر

وقالت الجمل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقود البلاد بحكمة نحو الاستقرار والأمن، مؤكدة أن أهم إنجازات الرئيس السيسي خلال فترة حكمه هو أنه انتشل البلاد من مخطط التقسيم والإرهاب للأمن والاستقرار وذلك بفضل جهود وتضحيات أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين واجهوا الإرهاب بشجاعة وتضحية منقطعة النظير حتى انتصرت مصر في حربها على الإرهاب  وهو الانتصار الأهم الذي فتح المجال أمام التأسيس للجمهورية الجديدة التى نطمح لها لتكون مصر في المكانة التى تستحقها.

txt

حزب "المصريين": احتفال السيسى مع أبناء الشهداء بعيد الفطر أبسط تقدير لأرواحهم الطاهرة

وأضافت، عضو البرلمان العربي، أن الرئيس السيسي نجح كذلك في إرساء قواعد الجمهورية الجديدة التى  تقوم على قواعد متينة من إنجازات ومشروعات تنموية في مختلف المجالات وفي كل ربوع البلاد لينعم كل أفراد الوطن بالحياة الكريمة، حيث أطلق مشروعات لإصلاح أحوال البنية التحتية كالمشروع القومي للطرق، ومبادرة حياة كريمة، كما أطلق 25 مبادرة صحية حفاظًا على حياة المصريين بالإضافة لدعمه لتوطين الصناعة ودعم الانتاج المحلي فهو يستمر في وضع المواطن البسيط نصب عينيه حيث أطلق أكثر من حزمة للحماية الاجتماعية راعى فيها المواطن البسيط.

النائبة شادية الجمل أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة عيد الفطر العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية الجديدة

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

أول تعليق من إسماعيل هنية على نبأ استشهاد أولاده وأحفاده بقطاع غزة

تفاصيل استشهاد 3 من أبناء إسماعيل هنية وأولادهم بقصف إسرائيلي في مخيم الشاطئ

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

صلاة العيد فى مسجد مصطفى محمود

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة