الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية مع أبناء الشهداء فى احتفالية العيد

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

توسط الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية مع أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة.

جاء ذلك في ختام احتفالية عيد الفطر المبارك، اليوم الأربعاء، مع أبناء شهداء الجيش والشرطة، المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي أسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة احتفالية عيد الفطر المبارك، التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة.

وحرص الرئيس السيسي على مصافحة عدد من الأطفال والحديث معهم أثناء سيرهم إلى جواره.

وقال الرئيس السيسي- في بداية الاحتفالية- إنه سعيد بمشاركة أسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مثنيًا على التضحيات التي قدمها الشهداء وأسرهم في سبيل أمن البلاد وسلامتها.

وبدأت الاحتفالية بعروض فنية واستعراضية.

وزع هدايا وألعاب.. الرئيس السيسي يشارك أبناء الشهداء احتفالهم بالعيد

txt

على هامش احتفالية العيد.. الرئيس السيسي يصافح الأطفال مصابي غزة


صفاء أبوالسعود تغني "أهلًا بالعيد"

وفي بداية الاحتفال، قدمت الفنانة صفاء أبوالسعود أغنيتها الشهيرة "أهلًا بالعيد"، وسط مشاركة مجموعة من الأطفال.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية للفنانة صفاء أبوالسعود على تواجدها وحرصها المشاركة في الاحتفال بعيد الفطر مع أسر الشهداء. وأعربت الفنانة صفاء أبوالسعود، خلال مشاركتها في فعاليات الاحتفالية، عن سعادتها بقضاء أول يوم العيد في احتفالية أسر الشهداء بحضور وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة، موضحة أنها لأول مرة تؤدي الأغنية على خشبة المسرح، حرصًا منها على إدخال البهجة لصدور أسر الشهداء.

عقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "قوتنا في لمتنا" شاركت فيه مجموعة من الفنانين: أحمد حلمي، أحمد أمين، منى زكي، منة شلبي، ياسر جلال، دينا الشربيني، أكرم حسني، صابرين، نيللي كريم، إسعاد يونس، هشام ماجد، وأحمد عز، حيث استعرضوا ذكرياتهم مع العيد.

تلى ذلك أغنية وطنية أداها الفنان أحمد سعد، كما غنى أمام الرئيس السيسي أغنية "إيه اليوم الحلو ده"، في عرض أدخل البهجة والسعادة على نفوس الأطفال.

الرئيس السيسي عيد الفطر صورة تذكارية مع أبناء الشهداء ابناء الشهداء احتفالية عيد الفطر

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يستمع إلى أغنية عن الشهداء خلال احتفالية "أهلا بالعيد"

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

ننشر صيغة تكبيرات العيد مكتوبة قبل أداء صلاة عيد الفطر

الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية مع أبناء الشهداء فى احتفالية العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلي والزمالك بالدوري

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

صلاة العيد فى مسجد مصطفى محمود

بهجة العيد تملأ أرجاء الأزهر

المصلون يملأون ساحة مسجد الحصري لأداء صلاة عيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر