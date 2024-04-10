الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية مع أبناء الشهداء فى احتفالية العيد

توسط الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية مع أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة.

جاء ذلك في ختام احتفالية عيد الفطر المبارك، اليوم الأربعاء، مع أبناء شهداء الجيش والشرطة، المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي أسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة احتفالية عيد الفطر المبارك، التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة.

وحرص الرئيس السيسي على مصافحة عدد من الأطفال والحديث معهم أثناء سيرهم إلى جواره.

وقال الرئيس السيسي- في بداية الاحتفالية- إنه سعيد بمشاركة أسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مثنيًا على التضحيات التي قدمها الشهداء وأسرهم في سبيل أمن البلاد وسلامتها.

وبدأت الاحتفالية بعروض فنية واستعراضية.



صفاء أبوالسعود تغني "أهلًا بالعيد"

وفي بداية الاحتفال، قدمت الفنانة صفاء أبوالسعود أغنيتها الشهيرة "أهلًا بالعيد"، وسط مشاركة مجموعة من الأطفال.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية للفنانة صفاء أبوالسعود على تواجدها وحرصها المشاركة في الاحتفال بعيد الفطر مع أسر الشهداء. وأعربت الفنانة صفاء أبوالسعود، خلال مشاركتها في فعاليات الاحتفالية، عن سعادتها بقضاء أول يوم العيد في احتفالية أسر الشهداء بحضور وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة، موضحة أنها لأول مرة تؤدي الأغنية على خشبة المسرح، حرصًا منها على إدخال البهجة لصدور أسر الشهداء.

عقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "قوتنا في لمتنا" شاركت فيه مجموعة من الفنانين: أحمد حلمي، أحمد أمين، منى زكي، منة شلبي، ياسر جلال، دينا الشربيني، أكرم حسني، صابرين، نيللي كريم، إسعاد يونس، هشام ماجد، وأحمد عز، حيث استعرضوا ذكرياتهم مع العيد.

تلى ذلك أغنية وطنية أداها الفنان أحمد سعد، كما غنى أمام الرئيس السيسي أغنية "إيه اليوم الحلو ده"، في عرض أدخل البهجة والسعادة على نفوس الأطفال.