إقبال جماهيرى على شواطئ رأس البر فى دمياط للاحتفال بالعيد (صور)

شهدت محافظة دمياط اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من الزائرين على مدينة رأس البر خلال ثالث أيام عيد الفطر فى ظل تشديدات من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر المبارك، حيث كثفت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر جهودها لتوفير كافة الخدمات لزائري المدينة خلال العيد.

استمر عمل فرق الإنقاذ بالشواطئ لليوم الثالث على التوالي، وسط تجهيزات لكافة الخدمات الشاطئية من أبراج إنقاذ ونقاط إسعاف وخيم تجميع الأطفال التائهين وتجهيز منطقة المعدات.

وفى سياق متصل، شهد شارع النيل بالمدينة إقبالًا كبيرًا، كما كثفت الوحدة المحلية حملاتها لرفع المخلفات والإشغالات بكافة المناطق.

وشهد مستشفى رأس البر في دمياط، انتظام العمل بالعيادات الخارجية الصباحية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة بالمقر الرئيسي للمستشفى بشارع المديرية واستقبال أعداد كبيرة من أهالي ورواد رأس البر الكرام، وبناء على توجيهات الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وفي إطار المتابعة المستمرة من مديرية الشئون الصحية لأعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



