جولات مرورية لمتابعة استعدادات مستشفيات مصيف رأس البر في ثالث أيام العيد

شهدت مستشفى رأس البر في دمياط، انتظام العمل بالعيادات الخارجية الصباحية اليوم الجمعة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بالمقر الرئيسي للمستشفى بشارع المديرية واستقبال أعداد كبيرة من أهالي ورواد رأس البر.

وبناءً على توجيهات الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، وفي إطار المتابعة المستمرة من مديرية الشؤون الصحية لأعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى خلال إجازة عيد الفطر المبارك، أجرى فريق إدارة الحوكمة والرقابة بمديرية الصحة بدمياط، اليوم الجمعة، حملة للمرور المفاجئ على العيادات الخارجية، وكان في استقبالها الدكتورة شروق المنزلاوي، المدير المناوب، ورئيس فريق السلامة والصحة المهنية بالمستشفى، ومنال البيصال، وكيلة هيئة التمريض بالمستشفى.

وتم المرور على استعدادات المستشفى ومتابعة جاهزيتها لاستقبال الحالات بالعيادات الخارجية أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تم متابعة خطة نوبتجيات المستشفى خلال إجازة عيد الفطر والتأكيد على زيادة عدد الأطباء وعدم التغيير في الجداول إلا بإذنٍ رسميِّ، بالإضافة إلى متابعة معدلات توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات التشغيل بالمستشفى ورفع درجة الاستعداد للحالة القصوى.

وتم أيضًا المرور على مستشفى رأس البر المركزي لمتابعة آخر التجهيزات الإنشائية للمستشفى وبيان احتياجات العيادات الخارجية الصباحية والمسائية الحالية في الفترة القادمة وآخر مستجدات أعمال التطوير وكفاءة البنية التحتية لكل الأقسام وذلك من خلال أعمال الصرف والكهرباء والتشطيبات وغيرها وذلك للحصول على أعلى مستوى من التطوير والكفاءة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وتنوع الخدمات المُقدَّمة بالمستشفى لتلبية احتياجات المرضى.