الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جولات مرورية لمتابعة استعدادات مستشفيات مصيف رأس البر في ثالث أيام العيد

صحة دمياط
صحة دمياط

شهدت مستشفى رأس البر في دمياط، انتظام العمل بالعيادات الخارجية الصباحية اليوم الجمعة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بالمقر الرئيسي للمستشفى بشارع المديرية واستقبال أعداد كبيرة من أهالي ورواد رأس البر. 

وبناءً على توجيهات الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، وفي إطار المتابعة المستمرة من مديرية الشؤون الصحية لأعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى خلال إجازة عيد الفطر المبارك، أجرى فريق إدارة الحوكمة والرقابة بمديرية الصحة بدمياط، اليوم الجمعة، حملة للمرور المفاجئ على العيادات الخارجية، وكان في استقبالها الدكتورة شروق المنزلاوي، المدير المناوب، ورئيس فريق السلامة والصحة المهنية بالمستشفى، ومنال البيصال، وكيلة هيئة التمريض بالمستشفى. 

وتم المرور على استعدادات المستشفى ومتابعة جاهزيتها لاستقبال الحالات بالعيادات الخارجية أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تم متابعة خطة نوبتجيات المستشفى خلال إجازة عيد الفطر والتأكيد على زيادة عدد الأطباء وعدم التغيير في الجداول إلا بإذنٍ رسميِّ، بالإضافة إلى متابعة معدلات توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات التشغيل بالمستشفى ورفع درجة الاستعداد للحالة القصوى.

وتم أيضًا المرور على مستشفى رأس البر المركزي لمتابعة آخر التجهيزات الإنشائية للمستشفى وبيان احتياجات العيادات الخارجية الصباحية والمسائية الحالية في الفترة القادمة وآخر مستجدات أعمال التطوير وكفاءة البنية التحتية لكل الأقسام وذلك من خلال أعمال الصرف والكهرباء والتشطيبات وغيرها وذلك للحصول على أعلى مستوى من التطوير والكفاءة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وتنوع الخدمات المُقدَّمة بالمستشفى لتلبية احتياجات المرضى.

صحة دمياط صحة دمياط الجديدة وكيل صحة دمياط دمياط أحداث دمياط

مواد متعلقة

فى ثانى أيام عيد الفطر.. إنقاذ 13 مصطافا من الغرق بدمياط

إقبال كبير من الزوار على شواطئ رأس البر في عيد الفطر

إنقاذ 9 حالات من الغرق في أول أيام عيد الفطر بدمياط

صحة دمياط تطلق عيادات مجانيّة متنقلة لخدمة المصطافين

"رأس البر" تستقبل المصطافين بالورود والبالونات احتفالا بالعيد

ورود وبالونات وسجاد فى مراكز الشباب لاستقبال العيد بدمياط

فى جولة ميدانية.. محافظ دمياط تتابع استعداد مصيف رأس البر لعيد الفطر

83 ساحة لصلاة عيد الفطر في محافظة دمياط.. تعرف على أماكنها

الأكثر قراءة

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

تأكد غياب مدافع الزمالك عن مباراة القمة ومكافآت خاصة للفوز على الأهلى

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

حبس خفير سرق خزينة مصوغات في الشيخ زايد

تعرف على آخر أخبار موعد عودة انقطاع الكهرباء في مصر 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة على مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن دخول أولى شاحنات المساعدات الأولية لغزة

ألمانيا تواجه دعاوى قضائية بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة