الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

التنسيقية تهنئ النائبة أميرة صابر لانتخابها رئيسا مشاركا لمبادرة شباب البرلمانيين

النائبة أميرة صابر
النائبة أميرة صابر

تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتهنئة إلى النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وذلك لانتخابها رئيسا مشاركا للمبادرة العالمية لشباب البرلمانيين Global Young MP Initiative  التابعة للبنك الدولي.

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جدير بالذكر أن البنك الدولي قد اختار النائبة أميرة صابر في يناير الماضي لتمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الاستشارية للبرلمانيين الشباب والتي تضم ثمانية ممثلين للبرلمانيين الشباب في المناطق التي يعمل بها البنك على مستوى العالم لمدة عامين.

وتتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التوفيق والسداد للنائبة أميرة صابر.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين النائبة أميرة صابر مجلس النواب التنسيقية البرلمانيين

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