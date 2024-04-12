التنسيقية تهنئ النائبة أميرة صابر لانتخابها رئيسا مشاركا لمبادرة شباب البرلمانيين

تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتهنئة إلى النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وذلك لانتخابها رئيسا مشاركا للمبادرة العالمية لشباب البرلمانيين Global Young MP Initiative التابعة للبنك الدولي.



جدير بالذكر أن البنك الدولي قد اختار النائبة أميرة صابر في يناير الماضي لتمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الاستشارية للبرلمانيين الشباب والتي تضم ثمانية ممثلين للبرلمانيين الشباب في المناطق التي يعمل بها البنك على مستوى العالم لمدة عامين.

وتتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التوفيق والسداد للنائبة أميرة صابر.