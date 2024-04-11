الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: برامج الأوقاف فى رمضان أحدثت حالة من السكينة والطمأنينة بالمجتمع

النائب السيد شمس
النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب

أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، بنجاح خطة وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان المبارك والتي تمثلت في الإقبال غير المسبوق على بيوت الله (عز وجل) طوال الشهر الكريم وفي صلاة العيد وتنظيم الدروس الدينية والمقارئ القرآنية ومجالس الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) على مدار الساعة.

وقال "شمس الدين" -في بيان أصدره اليوم-: لا شك أن المقارئ القرآنية ومجالس الصلاة على النبي ودروس العلم التي نظمتها وزارة الأوقاف المصرية في شهر رمضان كان لها أثر كبير في حدوث حالة من السكينة والطمأنينة والهدوء النفسي في المجتمع وتوج ذلك بخروج الناس أسرًا وأفرادا لصلاة عيد الفطر وازدان ذلك كله بإقامة صلاة العيد بمسجد مصر.

txt

استعدادات وزارة الأوقاف لصلاة عيد الفطر المبارك

txt

الرئيس السيسى يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر


وأشاد بإيفاد وزارة الأوقاف العديد من الأئمة والقراء لأكبر المساجد وأهم المراكز الإسلامية بالعالم وتعدد أنشطة الوزارة في الشهر الكريم والتي تمثلت في انعقاد أكثر من (33 ألف) مجلس تلاوة خلال الشهر الكريم من خلال برنامج صحح قراءتك بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية وأكثر من (17600) مقرأة قرآنية و(9220) مجلس إقراء وحلقة لتحفيظ القرآن الكريم، وانعقاد أكثر من (1500) مجلس قراءة، من خلال برنامج تلاوات: (قرآن الجمعة - قرآن العصر - قرآن السهرة) وأكثر من (30 ألف) درس يوميًّا بالمساجد الكبرى و(9 آلاف) ندوة مشتركة مع الأزهر الشريف و(52 ألف) لقاء للنشء والأطفال خلال الشهر الفضيل و33 برنامجًا دعويًّا متميزًا إلكترونيًّا وتلفزيونيًّا وإذاعيًّا ومقاليًّا.

كما أشاد النائب السيد شمس الدين بتخصيص وزارة الأوقاف (100) طن لحوم إطعام و( 500 ) طن سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية وأهالينا في غزة في الشهر الكريم و1000 مصحف لأهالي غزة وافتتاح (226) مسجدًا في مقدمتها مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة، وحصول (24) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

ووجه النائب السيد شمس الدين التحية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع القيادات والأئمة والدعاة والواعظات على جهودهم الناجحة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتعلق من ملفات خاصة بالدعوة الإسلامية وتجديد الخطاب الديني ونشر مفاهيم الدين الإسلامي الحنيف والسمح ومواجهة الأفكار الإرهابية والتكفيرية ونشر الوعي.. مطالبا وزير الأوقاف بالاستمرار في تنفيذ خطط الوزارة فيما بعد شهر رمضان.

السيد شمس الدين النواب شهر رمضان المبارك الشهر الكريم المقارئ القرآنية المجتمع مسجد مصر

الأكثر قراءة

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

أخطاء فادحة لـ"السلكاوى" فى تلاوة قرآن الفجر تُثير جدلًا واسعًا (التفاصيل الكاملة)

اشتعال النيران فى سيارة ملاكى أمام جامعة القاهرة

بعد ترجمته للغة الفارسية.. ماذا قال الجمهور الإيراني عن مسلسل "الحشاشين"؟

تفشى في "تيمور الشرقية".. هل ينتشر داء الكلب في مصر؟

تشييع جثمان شاب عُثر عليه مقتولًا داخل أرض زراعية بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة على مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

صور

فرحة المصريين بعيد الفطر

زحام العيد يملأ حديقة الأزهر

المصريون.. صُنّاع البهجة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا