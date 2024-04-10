استعدادات وزارة الأوقاف لصلاة عيد الفطر المبارك

كشف هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، استعدادات وزارة الأوقاف لصلاة عيد الفطر بمساجد الجمهورية.

وقال هشام عبد العزيز في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية"،: "مساجد آل البيت تستقبل المصلين لتأدية صلاة العيد".

وأضاف هشام عبد العزيز:" كل المساجد الجامعة التي تقام فيها صلاة الجمعة والتراويح تستعد لاستقبال المصليين لتأدية صلاة عيد الفطر".

وتابع:" استعدادات على أعلى مستوى في مساجد الجمهورية من اجل استقبال المصريين".

واختتم هشام عبد العزيز: يتم تخصيص أماكن خاصة لمصلى السيدات في مساجد الجمهورية اثناء صلاة عيد الفطر، وأماكن أخرى للرجال ونطالب المصلين الالتزام بذلك".