الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

التحالف الوطنى للعمل الأهلى يشارك احتفالات المصريين بعيد الفطر (فيديو)

التحالف الوطني
التحالف الوطني

واصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، مشاركة المواطنين كافة المناسبات وتقديم يد العون للأسر الأكثر احتياجا طوال العام.

 

وشارك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في احتفالات المصريين بحلول عيد الفطر المبارك، حيث نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جانبا من أنشطته في العيد.

 


 

يذكر  أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي يضم قرابة 34 كيانًا وجميعة أهلية تختص بالعمل المدنى، لكن من أهم وأبرز هذه الكيانات تأتى مؤسسة "حياة كريمة"، التى أكثر من 58 مليون مصرى فى قرى وريف مصر، التى نجحت فى تدشين مشروعات تنموية كبرى بقرى ونجوع مصر التى غابت عن المشهد كثيرًا، فقد نجحت فى بناء 834 مدرسة، إلى جانب تطوير 1519 مدرسة، بجانب دورها فى محو أمية 74091 مواطنًا، كما شاركت فى إنشاء 1101 وحدة طبية.

التحالف الوطني مشاركة المواطنين احتفالات المصريين حياة كريمه المشهد مشروعات

مواد متعلقة

أمانة النزهة بمستقبل وطن تشارك الشعب المصري احتفالات عيد الفطر المبارك

برلماني: رسائل السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية تؤكد الاستمرار في عملية الإصلاح

برلمانية: حضور الرئيس السيسي إفطار الأسرة المصرية رسالة بأن المصريين أسرة واحدة

إفطار الأسرة المصرية.. مائدة جامعة لكل أطياف المجتمع

برلماني: كلمة الرئيس عكست أهمية صلابة ووحدة الكتلة المصرية في مواجهة التحديات

"المصريين الأحرار": كلمة الرئيس شفافة وكاشفة وتجديد للعهد والوعد

"مصر أكتوبر": رسائل الرئيس السيسى تعكس اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية

برلمانى: حديث الرئيس السيسى كاشف لأولويات الولاية الرئاسية الجديدة

الأكثر قراءة

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

أخطاء فادحة لـ"السلكاوى" فى تلاوة قرآن الفجر تُثير جدلًا واسعًا (التفاصيل الكاملة)

اشتعال النيران فى سيارة ملاكى أمام جامعة القاهرة

بعد ترجمته للغة الفارسية.. ماذا قال الجمهور الإيراني عن مسلسل "الحشاشين"؟

تفشى في "تيمور الشرقية".. هل ينتشر داء الكلب في مصر؟

تشييع جثمان شاب عُثر عليه مقتولًا داخل أرض زراعية بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة على مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

صور

فرحة المصريين بعيد الفطر

زحام العيد يملأ حديقة الأزهر

المصريون.. صُنّاع البهجة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا