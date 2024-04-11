التحالف الوطنى للعمل الأهلى يشارك احتفالات المصريين بعيد الفطر (فيديو)

واصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، مشاركة المواطنين كافة المناسبات وتقديم يد العون للأسر الأكثر احتياجا طوال العام.

وشارك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في احتفالات المصريين بحلول عيد الفطر المبارك، حيث نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جانبا من أنشطته في العيد.





يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي يضم قرابة 34 كيانًا وجميعة أهلية تختص بالعمل المدنى، لكن من أهم وأبرز هذه الكيانات تأتى مؤسسة "حياة كريمة"، التى أكثر من 58 مليون مصرى فى قرى وريف مصر، التى نجحت فى تدشين مشروعات تنموية كبرى بقرى ونجوع مصر التى غابت عن المشهد كثيرًا، فقد نجحت فى بناء 834 مدرسة، إلى جانب تطوير 1519 مدرسة، بجانب دورها فى محو أمية 74091 مواطنًا، كما شاركت فى إنشاء 1101 وحدة طبية.