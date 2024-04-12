يبحث الكثير من المسلمين عن حكم صيام الجمعة منفردًا بعد رمضان، وبها يبدأ صيام 6 أيام من شوال بعد صيام شهر رمضان الكريم، حيث إن صيام الست أيام من شوال سنّة مستحبّة وليست فرضًا.

ومن المعروف عن يوم الجمعة إنه اقرب الأيام إلى الله تبارك وتعالى ويوم عيد للمسلمين، وإنما حرم تمامًا صوم يوم الجمعة على كل من يعارض شرع الله وحكمته في عدم استحبابه لصوم يوم الجمعة.

هل يجوز صيام الجمعة منفردا بعد رمضان 2024

فقد روي عن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:

-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم صوم يوم الجمعة منفردا: لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.

-عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالى ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.

-نستنتج من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم صوم يوم الجمعة منفردا بقوله "لا يصومن" إلا إن الصوم يوم الجمعة منفردا محرما.

حكم عدم صيام الست من شوال

هو من الأمور المُستحبة بإجماع جمهور العلماء، ولكن قد اختلف عليه بعض الفقهاء قديمًا، وانقسموا إلى رأيين، وهما:

عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال:

-صيام شهر رمضان بعشرة أشهرٍ، وصيام ستة أيامٍ بعده بشهرين، فذلك صيام السنة.

كما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله عزّ وجلّ: "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ له إلَّا الصَّوْمَ، فإنَّه لي وأنا أجْزِي به، ولَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِيحِ المِسْكِ".

صيام ستة من شوال عند المالكية

روي عن الإمام يحيى بن يحيى إمام المذهب الشافعي أنه قال:

"وسمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان:

إني لم أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك خفته عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك".

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