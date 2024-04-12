الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تستهدف صحفيين بإصابات مباشرة فى مخيم النصيرات

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

كشف بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، عما أسفر عنه الاستهداف المتكرر والمباشر لعدد من المناطق اليوم الجمعة، حيث استشهد 25 فلسطينيا وإصابة العشرات بحي الدرج في قطاع غزة.

وقال خلال عبر "القاهرة الإخبارية": "لم تتوقف القذائف الإسرائيلية من الطائرات والآليات العسكرية، على مدار يومين في مخيم النصيرات".

وأضاف: "قبل قليل استهدفت القوات الإسرائيلية مجموعة من الصحفيين الذين يعملون على تغطية الأحداث في قطاع غزة، وأصيبوا بإصابات مباشرة ونقلوا إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات".

مخيم النصيرات غزة قطاع غزة فلسطين القاهرة الإخبارية

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