الثالث فى تاريخ ناديه.. رودريجو مونيز يحصد جائزة لاعب مارس بالبريميرليج

حصد رودريجو مونيز، مهاجم فريق فولهام، جائزة أفضل لاعب في شهر مارس ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج.

رودريجو مونيز لعب 4 مباريات بقميص فريق فولهام خلال شهر مارس الماضي وسجل 4 أهداف وصنع هدفًا لزملائه.

وأعلنت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز تتويج مونيز بالجائزة، ليصبح أول لاعب من فريق فولهام يتوج بجائزة لاعب الشهر منذ 14عامًا، وهو ثالث لاعب في تاريخ النادي يحقق الجائزة بعد لويس ساها في أغسطس 2001 ومارك شوارزر في فبراير 2010.

وتنافس مونيز على الجائزة مع كلًا من: "سون هيونج مين، مهاجم توتنهام هوتسبير، وكول بالمر، لاعب وسط تشيلسي، وألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، وأنطوان سيمينو، مهاجم بورنموث، وأليكسس ماك أليستر، لاعب وسط ليفربول.

وقال مونيز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "فوزي بهذه الجائزة كان مستحيلًا لولا زملائي في الفريق والجهاز الفني وكل من يعمل في فولهام، يجب أن أتوجه بالشكر للجميع".

وأضاف: "إنه شعور خاص، واجهت صعوبات في آخر عامين ونصف والآن تأقلمت مع الأجواء في انجلترا وأشعر أني في بيتي".

وبدأ رودريجو مونيز مسيرته ضمن صفوف شباب فريق فلامينجو البرازيلي ورحل من فريق تحت 20 عامًا معارًا لنادي كوريتيبا في أكتوبر 2020 ثم صعد للفريق الأول بنادي فلامينجو في يناير 2021، ورحل عن النادي لفريق فولهام في صيف 2021 ولعب لمدة موسم ثم أعير لنادي ميدلزبره الانجليزي في صيف 2022 وعاد للنادي مطلع الموسم الجاري.

ومنذ بداية الموسم الجاري، لعب رودريجو مونيز 27 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع هدفًا.

ويرتبط رودريجو مونيز بعقد مع فولهام مستمر حتى 30 يونيو 2026 مع إمكانية تمديد العقد لعام إضافي.

ويلتقي فولهام نظيره وست هام، يوم الأحد المقبل في الجولة الـ33 للدوري الانجليزي الممتاز.