الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

موعد اذان المغرب يوم 30 رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام

اذان المغرب
اذان المغرب

موعد اذان المغرب يوم 30 رمضان 2024..كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية تزامنًا مع آخر يوم في شهر رمضان المبارك، ونتيجة لذلك ينشر موقع الدستور الإجابة بالإضافة إلى نشر بعض الأدعية عند سماع الاذان.

عدد ساعات الصيام في اليوم الثلاثين من رمضان

وفقًا لامساكية رمضان 2024، فإن آخر أيام شهر رمضان اليوم وهو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة.

دعاء وقت الاذان

ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، دعاء يقال عند سماع الأذان، يغفر الله -عز وجل- ذنوب قائله، وروي في صحيح مسلم عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ».

دعاء آخر رمضان وهل تصلى التراويح في اخر يوم

دعاء ختم القرآن الكريم مكتوب.. "اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بالقُرْءَانِ وَاجْعَلهُ لِي إِمَاماً وَنُوراً"

موعد اذان المغرب اليوم

موعد اذان المغرب اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد اذان المغرب بالقاهرة

المغرب: 6:19

موعد اذان المغرب بالإسكندرية

المغرب: 6:25

موعد اذان المغرب بأسوان

المغرب: 6:08

مواعيد الصلاة اليوم 

مواعيد الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:05  ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:19 م

موعد صلاة العشاء  7:38

موعد أذان الفجر اليوم الثلاثين من رمضان الثلاثاء 9 أبريل 2024

دعاء الصائم  قبل الافطار 

- اللهم احفظنا من البلاء وأحفظنا من السلب بعد العطاء وقنا يامولانا شماتة الأعداء انك رب الأرض والسماء ربي ورب كل شيء بيدك الملك وانت على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها خير نصير. 

- اللهم انى ادعوك الله وادعوك الرحمن وادعوك البر الرحيم وادعوك بأسمائك الحسنى كلها ماعلمت منها وما لم أعلم أن تغفر لي ذنبي وتفرج كربي  وتقضي دينى وتيسر امرى.

اذان المغرب موعد أذان المغرب موعد اذان المغرب يوم 30 رمضان موعد اذان المغرب يوم 30 رمضان 2024 شهر رمضان المبارك موعد اذان المغرب بالإسكندرية مواعيد الصلاة اليوم موعد صلاة العصر موعد صلاة المغرب موعد صلاة العشاء

مواد متعلقة

موعد أذان الفجر اليوم الثلاثين من رمضان الثلاثاء 9 أبريل 2024

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

سيدة تنصب على جارها وتستولى على أمواله فى المنيا

اهتزت شباكه 6 مرات فى مباراتين.. لماذا يتلقى الأهلى أهدافًا من أخطاء دفاعية ساذجة؟

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم 30 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

صور

كحك العيد

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

كحك العيد.. متعة المصريين

محطة تل أبيب

المزيد

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب

"لم يعد هناك حياة".. سكان خان يونس يعودون لأحياءهم الممزقة بالكامل