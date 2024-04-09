موعد اذان المغرب يوم 30 رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام

موعد اذان المغرب يوم 30 رمضان 2024..كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية تزامنًا مع آخر يوم في شهر رمضان المبارك، ونتيجة لذلك ينشر موقع الدستور الإجابة بالإضافة إلى نشر بعض الأدعية عند سماع الاذان.

عدد ساعات الصيام في اليوم الثلاثين من رمضان

وفقًا لامساكية رمضان 2024، فإن آخر أيام شهر رمضان اليوم وهو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة.

دعاء وقت الاذان

ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، دعاء يقال عند سماع الأذان، يغفر الله -عز وجل- ذنوب قائله، وروي في صحيح مسلم عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ».

موعد اذان المغرب اليوم

موعد اذان المغرب اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد اذان المغرب بالقاهرة

المغرب: 6:19

موعد اذان المغرب بالإسكندرية

المغرب: 6:25

موعد اذان المغرب بأسوان

المغرب: 6:08

مواعيد الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:05 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:19 م

موعد صلاة العشاء 7:38

دعاء الصائم قبل الافطار

- اللهم احفظنا من البلاء وأحفظنا من السلب بعد العطاء وقنا يامولانا شماتة الأعداء انك رب الأرض والسماء ربي ورب كل شيء بيدك الملك وانت على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها خير نصير.

- اللهم انى ادعوك الله وادعوك الرحمن وادعوك البر الرحيم وادعوك بأسمائك الحسنى كلها ماعلمت منها وما لم أعلم أن تغفر لي ذنبي وتفرج كربي وتقضي دينى وتيسر امرى.