حددت السنة النبوية بعض صيغ من دعاء آخر رمضان، وهو ما يبحث عنه المسلمون الآن بعد أن أعلن دار الافتاء ان اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وغد الاربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وتعرض الدستور في التقرير التالي دعاء آخر رمضان وهل تصلى التراويح في اخر يوم.

دعاء آخر رمضان

دعاء آخر رمضان.. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد من رمضان، فإن جعلته فاجعلنا من عتقائك من النار، واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من الفائزين.

دعاء آخر رمضان.. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا، واجعلنا من عتقائك من النار، واكتبنا من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء آخر رمضان.. اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا، واجعلنا من عتقائك من النار، واكتبنا من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، واجعلنا من عتقائك من النار، واكتبنا من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا شهر رمضان وقد أوشك على الرحيل، فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة إن كان بقي علي ذنب لم تغفره لي أو تريد أن تعذبني عليه ألا يطلع فجر هذه الليلة، أو ينتهي هذا الشهر إلا وقد غفرته لي يا أرحم الراحمين.

اللهم اكتب لنا فيه الفوز والجنة، واجعلنا من عتقائك من النار، واكتبنا من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إنك وعدتنا في هذا الشهر الكريم بأن تستجيب دعواتنا، فأسألك أن تستجيب دعواتنا، واجعلنا من عتقائك من النار، واكتبنا من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين.

هل تصلى التراويح في اخر يوم من رمضان

مع آخر رمضان يبحث المسلمون عن صلاة التراويح وهل يمكن أدائها في آخر رمضان مع ثبوت رؤية هلال شهر شوال وبداية أول يوم عيد الفطر غد الأربعاء، وفق رأي الفقهاء يُشرع للمسلم أداء صلاة التراويح بعد صلاة العشاء من الليلة الأولى لرمضان، وهي الليلة التي يُرى فيها الهلال، يُكمل المسلمون عدة شعبان ثلاثين يومًا. ومثل هذا نهاية شهر رمضان، فإنه لا تُصلَّى التراويح إذا ثبت انتهاء الشهر برؤية هلال العيد أو بإتمام عدة رمضان ثلاثين يومًا.