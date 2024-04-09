الثلاثاء 09 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

موعد صلاة عيد الفطر 2024 فى مصر بجميع المحافظات

صلاة عيد الفطر
صلاة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر 2024 فى جميع محافظات مصر، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات الماضية.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 فى مصر

الدستور يستعرض موعد صلاة عيد الفطر 2024 فى مصر خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة  القاهرة 

أشارت المعهد القومي للبحوث الفلكية فى منشور له نشر منذ قليل على موقعه الإلكترونى إلى أن موعد صلاة عيد الفطر في محافظة القاهرة في الساعة 5:59 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في  محافظة الإسكندرية 

وعلى صعيد متصل أوضح  المعهد القومي للبحوث الفلكية فى منشوره سابق الذكر أن موعد صلاة عيد الفطر في محافظة الإسكندرية 6:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة الجيزة

يأتي موعد صلاة عيد الفطر في محافظة الجيزة 5:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في  محافظة الغردقة 

يأتي موعد صلاة عيد الفطر في محافظة الغردقة 5:50 صباحًا.

متى موعد العيد الصغير؟ وميعاد صلاة عيد الفطر

موعد انتهاء عيد الفطر المبارك 2024 ومواقيت صلاة العيد في المحافظات

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة  أسوان 

يأتي موعد صلاة عيد الفطر في محافظة أسوان 5:56 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة مرسى مطروح 

وعلى صعيد متصل يكون  موعد صلاة عيد الفطر في محافظة مرسى مطروح 6:15 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة سوهاج

- يأتي موعد صلاة عيد الفطر في محافظة سوهاج 5:59 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة قنا

واوضح القومى للبحوث الفلكية أن  موعد صلاة عيد الفطر في محافظة قنا 5:55 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة المنيا

ويكون موعد صلاة عيد الفطر في محافظة المنيا 6:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة أسيوط

ويكون موعد صلاة عيد الفطر في محافظة أسيوط 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في فى محافظة بنى سويف

بينما يكون موعد صلاة عيد الفطر في محافظة بني سويف 5:59 صباحًا

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