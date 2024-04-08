متى موعد العيد الصغير؟ وميعاد صلاة عيد الفطر

ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد موعد العيد الصغير، ونتيجة لذلك ينشر موقع الدستور ابرز ما صرح به المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية.

موعد العيد الصغير 2024

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد عيد الفطر للعام الهجري 1445، موضحًا أن هلال شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساء بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الإثنين 29 رمضان 1445هـ، الموافق 8 أبريل 2024".

وأضاف المعهد أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في القاهرة وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات الجمهورية بمدد تتراوح بين (10 - 11 دقيقة) وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين ( 2 - 20 دقيقة).

وبهذا الشكل يكون يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان 1445هـ، وتكون غرة شهر شوال 1445هـ فلكيا يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 عيد الفطر المبارك.

موعد رؤية هلال شوال 2024

أعلنت دار الإفتاء المصرية ان مساء اليوم الإثنين 8 أبريل 2024، موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد استطلاع هلال شهر شوال، وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال، بعد غروب شمس يوم الإثنين 8 أبريل 2024، والذي يوافق 29 رمضان.

وفي حال ثبوت رؤية الهلال يوم 8 أبريل فسيكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.

أما إذا تعذرت الرؤية فسيكون شهر رمضان 30 يومًا، وسيكون يوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر.

وتُعلن دار الإفتاء نتيجة استطلاع هلال شهر شوال، من خلال بث مباشر عقب مغرب يوم الإثنين 8 أبريل.

وتُتابع أطقم من دار الإفتاء المصرية، رؤية الهلال في مختلف أنحاء مصر، من خلال اللجان الشرعية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

وتعد دار الإفتاء المصرية، الجهة الوحيدة المخولة شرعًا بإعلان رؤية هلال شهر رمضان، وبداية ونهاية كل شهر هجري.

موعد صلاة عيد الفطر 2024

حددت البحوث الفلكية موعد صلاة العيد 2024 في القاهرة والمحافظات والتي تختلف عدة دقائق عن بعضها، على أن تعلن دار الافتاء اليوم موعد عيد الفطر رسميًا اليوم بعد صلاة المغرب، ويأتي موعد صلاة عيد الفطر 2024 كالتالي:

موعد صلاة عيد الفطرفي القاهرة: 5:59 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطرفي الجيزة: 5:58 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الإسكندرية: 6:02 صباحًا.

موعد صلاة العيد في شرم الشيخ: 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في طنطا: 5:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في بني سويف: 5:59 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في المنيا: 6:02 صباحًا.