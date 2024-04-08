الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

فسيخ العيد.. ضبط 170 طن أسماك مجمدة في الغربية

أسماك مجمدة
أسماك مجمدة

واصلت أجهزة  وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط المسئولين عن مصنعين - كائنين بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية لإنتاجهم الأسماك المدخنة مستخدمين خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة للمواطنين تمهيدًا لطرحها فى الأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بالمصنعين المشار إليهما على 170 طن أسماك مجمدة – 16 طن أسماك مدخنة جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ت وزارة الداخلية مكافحة الجريمة الجرائم التموينية

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