أعلن معهد الفلك عن موعد العيد فلكيا، بينما تستطلع دار الافتاء المصرية مساء اليوم الاثنين ميلاد هلال شهر شوال لتحديد موعد عيد الفطر المبارك، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد العيد فلكيا ورسائل تهنئة للأسرة والأصدقاء.

ما هو اول ايام عيد الفطر المبارك؟

حددت معهد الفلك موعد العيد فلكيا، ليكون يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل 2024، وأوضح معهد الفلك في بيان رسمي له صدر أمس الأحد ان هلال شهر شوال لن يكون قد ولد بعد غروب الشمس في القاهرة وفي غالبية العواصم العربية مساء اليوم الاثنين حيث تستطلع دار الافتاء رؤية هلال رمضان، ويغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس بنحو 10 دقائق في القاهرة وباقي المحافظات".

وأكد معهد الفلك ان موعد العيد فلكيا سيكون الأربعاء لان هلال شهر شوال سيولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة و22 دقيقة، بتوقيت القاهرة يوم الاثنين 29 رمضان الموافق 8 أبريل، لذا سيكون يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

تهنئة عيد الفطر مكتوبة

تهنئة عيد الفطر.. نُهنئكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منّا ومنكم صالح الأعمال، وأن يمّن على بلادنا وشعبنا بالخير واليمن والبركات.

تهنئة عيد الفطر.. هلت الأعياد، وبينهم أفضل عيد، عيد الفطر السعيد مبارك عليكم. تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيكم بنصر أمتكم. أسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد.

تهنئة عيد الفطر.. نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، راجين من الله العلي القدير أن يمنّ على شعبنا بالخير واليمن والبركات، وأن يُعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير والسعادة.

لكم ترق أحلى الكلمات، وتتهادى أصدق الدعوات، ولكم يهتف الفؤاد بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد. كل عام وقلوبكم بيضاء، وكل عام وأنتم بنقاء، وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.

بأرق العبارات وأندى الكلمات وعلى أثير المحبة وخالص التحيات أهنئكم بقدوم عيد الفطر السعيد. أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا. أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.