الإثنين 08 أبريل 2024
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الثقافة

9 عروض مسرحية و3 أفلام سينما الشعب.. برنامج وزارة الثقافة في عيد الفطر

وزارة الثقافة
وزارة الثقافة

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة برنامج فعاليات عيد الفطر المبارك 2024م، في القاهرة والمحافظات، والتي تشمل العديد من الفعاليات الفنية والعروض المسرحية.

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وهنأت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشعب المصري، والأمة الإسلامية، بقدوم عيد الفطر المبارك، وأوضحت أن الوزارة أعدت برنامجًا متميزًا من الفعاليات ينطلق من اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، بالقاهرة والمحافظات والمناطق الحدودية والإسكان بديل العشوائيات.

حيث يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، 9 عروض مسرحية بدءً من ثان أيام العيد، وتقدم فرقة المسرح القومي، عرض "رصاصة في القلب"، إعداد وإخراج مروان عزب، في التاسعة مساءً، على المسرح القومي بالعتبة، وتقدم فرقة "المسرح الكوميدي"، عرض "يوم عاصم جدًا"، إخراج عمرو حسان، في التاسعة مساءً، على مسرح السلام، بشارع القصر العيني. 

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وعلى "مسرح الغد"، تعرض مسرحية "النقطة العميا"، إعداد وإخراج أحمد فؤاد، في الثامنة مساءً، على مسرح الغد بالعجوزة، وتُقدم فرقة "مسرح الشباب"، عرض "قبل الخروج"، إخراج هاني السيد، على مسرح "أوبرا ملك"، في الثامنة مساءً.
 
وتعرض فرقة "مسرح القاهرة للعرائس"،  "الليلة الكبيرة"، إخراج الراحل صلاح السقا، في السابعة مساءً، على مسرح "القاهرة للعرائس"، بالعتبة، وتُقدم فرقة "المسرح القومي" عرض "نور في عالم البحور"، إخراج شادي الدالي، وذلك في السابعة مساءً على مسرح "متروبول"، بالعتبة.

وعلى قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة يقدم عرض "فريدة"، تمثيل عايدة فهمي، كتابة وإخراج أكرم مصطفى، وذلك في الثامنة مساءً من ثان أيام العيد.

كما تشهد مدينة الإسكندرية افتتاح فرقة "مسرح الإسكندرية" عرضها الجديد "حازم حاسم جدًا"، إخراج محمد مرسي، في الثامنة مساءً، على مسرح "ليسيه الحرية".

مسرح المواجهة والتجوال

ويقدم مشروع "مسرح المواجهة والتجوال" عروضه بدءًا من اليوم الثاني لعيد الفطر،  وتستمر حتى 25 مايو المُقبل في 5 محافظات، ضمن خطته لتقديم العروض بالقرى التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،  والمناطق الحدودية، حيث يقدم العرض المسرحي "توته توته" في 20 قرية من قرى "حياة كريمة" في محافظتي الفيوم وسوهاج، ومنطقة حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر.

بالإضافة إلى تقديم العرض المسرحي "السمسمية"  كتابة وإخراج سعيد سليمان، على "المسرح العائم الصغير"، بالمنيل في التاسعة مساءً ضمن مبادرة "ولد هنا".

وتنطلق عروض السيرك القومي بالعجوزة، التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، من أول أيام عيد الفطر، إلى جانب تقديم العرض المسرحي "مملكة السحر والأسرار" بقاعة صلاح جاهين، وعرض "قمر الغجر" على مسرح البالون.

أما الهيئة العامة لقصور الثقافة، فتنظم حفلًا فنيًا بقصر ثقافة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، إلى جانب احتفالية أخرى بساحة العلم بالطور،  بمشاركة فرقتي "التلقائيين" و"الأطفال للفنون الشعبية"، التابعتين لفرع ثقافة جنوب سيناء، وفي الوادي الجديد تقدم الهيئة عرضًا فنيًا لفرقة الموسيقى العربية، بقصر ثقافة الخارجة، كما تُشارك فرق الهيئة للفنون الشعبية والموسيقى العربية، في احتفالات المحافظات بعيد الفطر، في الحدائق والمتنزهات، إلى جانب عروضها داخل القصور على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عروض مشروع "سينما الشعب"،  والتي تقدم  3 عروض من أفلام الموسم بأسعار مخفضة.

بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الفعاليات المتنوعة بالإسكان بديل العشوائيات "الأسمرات، الخيالة، أهالينا، المحروسة"، حيث تتضمن عروضًا فنية متميزة للتنورة،  وعروضًا للعرائس والفنون الشعبية، وورش عمل للأطفال، وعروضًا مسرحية وسينمائية، وورشًا ثقافية، وندوات توعوية، وذلك بهدف نشر الوعي والتثقيف بين سكان الإسكان البديل، وتعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال.

ويحتفل المركز القومي لثقافة الطفل، بعيد الفطر المبارك، بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب،  وتتضمن الفعاليات العديد من الأنشطة الثقافية والعروض الفنية.

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نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة عيد الفطر المبارك العروض المسرحية الشعب المصري

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