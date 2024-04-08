شادى مؤنس: الشركة المتحدة قدمت كل شىء لإنجاح مسلسل "جودر" وظهوره بتلك الصورة

تحدث الموسيقار شادي مؤنس عن الإنتاج الخاص بمسلسل “جودر المصري”، وكيف أن الشركة المتحدة المنتجة للعمل قدمت كل شىء لإنجاح المسلسل وظهوره بتلك الصورة العظيمة والمبهرة، وذلك في حوار أجرته معه جريدة “الدستور” وسوف ينشر الحوار كاملا في جريدة حرف الإلكترونية قريبًا.

يقول شادي مؤنس: إسلام خيري مخرج كبير وقادر وكان يتابع كل تفصيلة دقيقة ويقف عندها كثيرا، كان يدقق في كل شيء، وكان متابعا كل خطوة من موسيقى ومونتاج وإعداد موسيقى للتصوير.

ويضيف: بالإضافة إلى أن الشركة المتحدة لم تتأخر في تقديم أي شيء، وقدمت كل التسهيلات الممكنة فبالتالي مع كل هذا الاهتمام قمنا بتقديم البطل الشعبي البعيد عن فكرة التفخيم الصوتي والضرب، في الحقيقة قمنا بعمل محترم وله ردود أفعال كبيرة جدا.

يذكر أن مسلسل جودر المصري مأخوذ عن قصة من ألف ليلة وليلة، تأليف ومعالجة الكاتب أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري، وبطولة النجم ياسر جلال ونور وياسمين رئيس وكوكبة من الفنانين، وموسيقى شادي مؤنس، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

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