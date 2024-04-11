الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

إنقاذ شاب من الغرق فى حمام سباحة نادٍ شهير بأكتوبر

انقاذ شاب من الغرق
انقاذ شاب من الغرق - ارشيفية

أنقذ عاملون بنادٍ شهير في أكتوبر شابًا من الغرق في حمام السباحة أثناء لهوه بداخله، حيث غطس أسفل المياه لفترة طويلة، فتم إخراجه ونقله إلى المستشفى. 

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من مستشفى أكتوبر المركزي باستقبال شخص فاقد للوعي وفي حالة إعياء شديدة نتيجة غرقه داخل حمام سباحة بنادٍ شهير بطريق الواحات.

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على الفور، انتقل ضباط المباحث للمستشفى وتعذر سؤال المصاب لخطورة حالته الصحية بعد تعرضه للغرق نتيجة سقوطه داخل حمام السباحة الخاص بنادٍ شهير بطريق الواحات بمنطقة أكتوبر، وتم انتشاله من قاع المياه والتوجه به إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

انقاذ شاب حمام سباحة أكتوبر الغرق مستشفى أكتوبر المركزي

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