الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

هدوء وسيولة مرورية بمحاور القاهرة والجيزة في آخر يوم من رمضان

هدوء وسيولة مرورية
هدوء وسيولة مرورية

شهدت الطرق والمحاور الكبرى والميادين حالة من السيولة المرورية اليوم، في آخر أيام شهر رمضان الكريم، تزامناً مع بدء الإجازة الرسمية المقررة من الحكومة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وشرح اللواء أحمد هشام الخبير المروري، حالة الطرق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وقال إنه نظراً لأن اليوم آخر أيام شهر رمضان الكريم، استعدت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية بنشر الخدمات المكثفة، المدعمة بالأوناش والمساعدات الفنية، لملاحظة حركة سير السيارات على مدار اليوم الكامل.

وأضاف هشام أن اليوم إجازة رسمية، وهو ما انعكس على الحالة المرورية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث شهدت كافة المحاور والميادين والطرق الرئيسية هدوء تام، وسط خدمات مرورية مكثفة، تزامناً مع توافد المواطنين على المناطق التجارية ووسط المدينة لشراء مستلزمات عيد الفطر المبارك، وأيضا سفر أبناء المحافظات إلى مسقط رأسهم لقضاء إجازة العيد لمدة 6 أيام.

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وتنتشر على الطرق الصحراوية والزراعية الخدمات المرورية والدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي والاكمنة الثابتة للتاكد من التزام قائدي السيارات بالارشادات المرورية حفاظا على سلامتهم وحياتهم.

واضاف هشام ان كافة مناطق الاعمال بالطرق المختلفة تم توزيع الارشادات والعلامات لارشاد السائقين، وتم تعزيز كافة اماكن المتنزهات بخدمات مرورية خاصة مناطق الكورنيش وممشى اهل مصر وكافة الحدائق والمتنزهات لمنع الانتظار الخاطئ والمواقف العشوائية وتحقيق السيولة المروية.

واستكمل قائلا ان ابرز ما في النشرة المرورية غلق جزئي بطريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي باتجاه منزل كوبري الحرفيين بسبب اصلاح ماسورة مياه مكسورة.

وناشد هشام قائدي السيارات الالتزام بالسرعة المحددة والاحتفاظ برقم الطوارئ خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك وهي 136 داخل القاهرة الكبرى و01221110000 على الطرق الزراعية والصحراوية.

 

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