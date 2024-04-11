الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 4 إثر انقلاب سيارة على الصحراوى الشرقى بالجيزة

نقل المصابين بسيارات
نقل المصابين بسيارات الاسعاف

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مروع على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالحادث، وعلى الفور، هرعت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبيَّن أن الحادث وقع نتيجة انحراف عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة الملاكي، ونتج عن الحادث وفاة أحد الأشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، حيث تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى بتوجيه من النيابة العامة، فيما تلقى المصابون العلاج الضروري في المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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مصرع شخص وإصابة 20 فى انقلاب ميكروباص على الصحراوى الشرقى

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إصابة عامل ووالدته على يد سائق توك توك فى سوهاج

حادث مروع الطريق الصحراوي الشرقي الجيزة النجدة سيارات الإسعاف

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