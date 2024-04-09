الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة 20 فى انقلاب ميكروباص على الصحراوى الشرقى

مصرع شخص
مصرع شخص

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمدينة أطفيح حادث مروع عقب انقلاب سيارة  ميكروباص، إثر انفجار الإطار الخلفي لها ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 20 آخرين بينهم حوالي 10 أطفال تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي المتجه إلى محافظة المنيا. 

وانتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من الفحص بقيادة المقدم محمد مختار، رئيس مباحث أطفيح أنه أثناء سير ميكروباص انفجر الإطار الخلفي للسيارة، ما أدى لاصطدامها بالحاجز الخرساني وسط الطريق وانقلاب الميكروباص. 

 

txt

حوادث الجيزة في 48 ساعة.. جريمة شرف وموت طفل من الخوف وطعنة بسبب "كلب"

txt

جريمة بشتيل.. أسرار سقوط جثة عارية من الدور الثامن

أسفر الحادث عن مصرع شاب من الركاب وإصابة كل ركاب الميكروباص وعددهم حوالي 20 شخصًا، وكان برفقتهم حوالي 10 أطفال مصابون بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وقد تم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نتائج التحريات

وأفادت التحريات بإشراف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بأن السيارة كانت متجهة بالركاب، وجميعهم من مدينة سمالوط بمحافظة المنيا ذاهبين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك في مسقط رأسهم. 

انقلاب ميكروباص الصحراوي الشرقي انقلاب سيارة ميكروباص مصرع واصابة 21 أطفيح الطريق الصحراوي الشرقي

مواد متعلقة

حوادث الجيزة في 48 ساعة.. جريمة شرف وموت طفل من الخوف وطعنة بسبب "كلب"

الآن.. الاستعلام عن المخالفات المرورية 2024 مجانا من البيت

جريمة بشتيل.. أسرار سقوط جثة عارية من الدور الثامن

جثة عارية ومكبلة بالحبال.. تفاصيل مرعبة لـ"جريمة بشتيل"

القبض على رجل أعمال قطرى هارب من 76 حكمًا قضائيًا فى الشيخ زايد

بسبب "هبوسك".. التحقيق مع مطرب المهرجانات عصام صاصا

القصة الكاملة لضرب مذيع شهير وسرقة سيارته أمام مدينة الإنتاج الإعلامى

كواليس سقوط عصابات الأجانب لتجارة الدولار

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

الأخت متورطة.. القبض على المتهمين بإلقاء عشيق شقيقتهم من الطابق الثامن ببشتيل

عاجل| قرار مصيرى فى الزمالك بشأن "عواد وصبحى".. مفاجأة للجميع

"الداخلية" تكشف سبب مقتل عامل وإصابة نجله فى مشاجرة بدار السلام

3 ليالٍ من هتك العرض.. جريمة بحق قاصر تهز البساتين

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

صور

حكايات الكحك.. حلاوة العيد في كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب