مصرع شخص وإصابة 20 فى انقلاب ميكروباص على الصحراوى الشرقى

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمدينة أطفيح حادث مروع عقب انقلاب سيارة ميكروباص، إثر انفجار الإطار الخلفي لها ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 20 آخرين بينهم حوالي 10 أطفال تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي المتجه إلى محافظة المنيا.

وانتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من الفحص بقيادة المقدم محمد مختار، رئيس مباحث أطفيح أنه أثناء سير ميكروباص انفجر الإطار الخلفي للسيارة، ما أدى لاصطدامها بالحاجز الخرساني وسط الطريق وانقلاب الميكروباص.

أسفر الحادث عن مصرع شاب من الركاب وإصابة كل ركاب الميكروباص وعددهم حوالي 20 شخصًا، وكان برفقتهم حوالي 10 أطفال مصابون بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وقد تم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نتائج التحريات

وأفادت التحريات بإشراف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بأن السيارة كانت متجهة بالركاب، وجميعهم من مدينة سمالوط بمحافظة المنيا ذاهبين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك في مسقط رأسهم.