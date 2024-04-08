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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القصة الكاملة لضرب مذيع شهير وسرقة سيارته أمام مدينة الإنتاج الإعلامى

مدينة الإنتاج الإعلامي
مدينة الإنتاج الإعلامي

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس التعدي بالضرب على مذيع شهير أثناء خروجه من مدينة الإنتاج الإعلامي في أكتوبر وسرقة سيارته، حيث تبين أن ابن عمه وراء الواقعة بسبب خلاف على ثمن سيارة. 

تبلغ لقسم ثالث أكتوبر بأمن الجيزة من مقدم برنامج، 39 سنة، مقيم بدائرة قسم الأهرام، أنه حال قيادته سيارته الملاكي وخروجه من مدينة الإنتاج الإعلامي لطريق الواحات، قام كل من نجل عمه، 26 سنة، وصديقيه: سائق 28 سنة، وممرض أسنان 21 سنة، باستيقافه وافتعلوا معه مشاجرة، وقام ابن عمه بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي، واستولوا على السيارة وبداخلها هاتفه المحمول، وعلل ذلك لخلافات مالية بينه وبين الأول، حيث قام المذيع ببيع سيارة ملاكي لابن عمه بمبلغ 350 ألف جنيه منذ 3 أشهر، وعقب اكتشاف الأخير أن السيارة بها أعطال ولكونها مجمعة نصفين طلب استرداد مبلغ 50 ألف جنيه من المذيع، إلا أنه رفض. 

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وباستهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمكن ضبطهم وبحوزتهم سيارة ملاكي، ملك المتهم الرئيسي والمستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشد الأول عن سيارة المذيع والهاتف المحمول المستولى عليهما.

ضرب مذيع شهير سرقة سيارته الانتاج الإعلامي مدينة الإنتاج الإعلامي مذيع شهير

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