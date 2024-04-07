الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب ديكورات فيلم.. التحقيق فى سقوط 6 عمال من أعلى سقالة بمدينة الإنتاج الإعلامى

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة حول إصابة 6 عمال إثر سقوطهم من أعلى سقالة بمدينة الإنتاج الإعلامي بـ6 أكتوبر  

واستعلمت النيابة عن حالة المصابين لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث، كما استمعت لأقوال شهود العيان ومشرفي الصيانة عن ملابسات الحادث، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي المقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، إخطارا بسقوط سقالة في الحي الفرعوني بمدينة الإنتاج الإعلامي، ووجود عمال مصابين.

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وتبين بعد التحقيق أن العمال الستة كانوا يقومون بتركيب ديكورات لأحد الأفلام عندما سقطوا من أعلى السقالة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وفتحت النيابة العامة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

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