إصابة 16 عاملا فى حادث اصطدام "مينى باص" بسور دائرى الهرم

وقع حادث تصادم مينى باص بسور حديدى أعلى الطريق الدائرى الهرم، أسفر عن اصابة 16 من عمال وموظفي شركة عقارات شهيرة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين أعلى نزلة الطريق الدائرى بمنطقة الهرم.

وانتقلت أجهزة الأمن مدعومين بسيارات الإسعاف، وتبين بالفحص أثناء سير “ميني باص” تابع لشركة عقارات شهيرة أعلى نزلة الدائري وبه 16 من عمال وموظفي الشركة، اختلت عجلة القيادة في يد قائدها، ما أدى إلى اصطدامه بالسور الحديدي للكوبري، وإصابتهم بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية.