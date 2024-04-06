السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 5 فتيات فى حادث انقلاب دراجة نارية ببنى سويف

انقلاب توك توك أرشيفية
انقلاب توك توك أرشيفية

وقع حادث  انقلاب توك توك بطريق بني سويف- المنيا بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، أسفر عن إصابة 5 فتيات، وجرى نقلهن إلى المستشفى  لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 5 فتيات في انقلاب توك توك بطريق بنى سويف- المنيا بالطريق الصحراوي الشرقي القديم وتم التوجيه بسرعة نقلهن إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي المصابات إصابات بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، اشتباه كسر بالقدم اليسرى وإصابات بفروة الرأس. 

حادث انقلاب توكتوك بنى سويف- المنيا الطريق الصحراوي الشرقي المستشفى

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