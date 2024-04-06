إصابة 5 أشخاص فى حادث مرورى على الطريق الدائرى

أصيب 5 أشخاص في تصادم أتوبيس شركة على الطريق الدائري، منذ قليل، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري

وتلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا مفاده وقوع حادث مروري على الطريق بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث اصطدام أتوبيس إحدى الشركات على الطريق الدائري، بالتحديد نزلة المريوطية اتجاه الهضبة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.