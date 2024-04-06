السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث مرورى على الطريق الدائرى

حادث مروري
حادث مروري

أصيب 5 أشخاص في تصادم أتوبيس شركة على الطريق الدائري، منذ قليل، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري 

وتلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا مفاده وقوع حادث مروري على الطريق بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث اصطدام أتوبيس إحدى الشركات على الطريق الدائري، بالتحديد نزلة المريوطية اتجاه الهضبة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

من القاهرة الداخلية وزارة الداخلية النيابة التحريات حادث تصادم حادث تصادم على الطريق الدائري اصابة 5 اشخاص

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل| ماذا ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزى غدًا؟

وزير العدل ينعى الدكتور أحمد فتحى سرور

أهداه الطيب إلى الرئيس السيسى.. ماذا فى الإصدار الثانى لمجلة الأزهر؟

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 27 رمضان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

رمضان في المعز.. تجربة لا تنسى

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية