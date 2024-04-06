السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

8 مصابين في حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

أُصيب 8 أشخاص بإصابات تنوعت ما كدمات وسحجات، وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف، بطريق بلبيس- العاشر من رمضان، بنطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف، بطريق بلبيس العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و42 عامًا بإصابات متنوعة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارَّة.

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