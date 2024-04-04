الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم بنفق سعد الدين الشاذلي

اسعاف
اسعاف

وقع  حادث تصادم سيارة ملاكي داخل نفق سعد الدين الشاذلي في منطقة السلام، أسفر عن اصابة شخصين، مما تسبب في بعض الكثافات أمام المتجه من مدينة العبور إلى الطريق الدائري.

البداية بتلقي أجهزة الأمن بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى داخل نفق سعد الدين الشاذلي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وظهرت كثافات مرورية أعلى محور سعد الشاذلي بسبب الحادث، ما تسبب في توقف حركة السير في اتجاه العبور والطريق الدائري، وانتقلت الأوناش للرفع آثار الحادث.

كما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة بمحور سعد الشاذلي بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لتسيير حركة السيارات، ورفع آثار الحادث وتسيير الحالة المرورية.

حادث تصادم سيارة ملاكي سعد الدين الشاذلي منطقة السلام

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