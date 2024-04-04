مصرع شخص وإصابة آخر في حادث مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم مروع على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية وذلك عقب تصادم سيارة نقل كبيرة بظهر سيارة ملاكي تسببت في اصطدامها في حائط فاصل الرصيف، تسيب في وفاة شخص وإصابة آخر إصابة بالغة.

وترجع أحداث الواقعة لتلقي اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال، يفيد بورود إخطار من مستشفى الباجور المركزي باستقبال جثمان شخص وآخر في حالة خطيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوة لموقع الحادث والذي تبيَّن لهم اصطدام سيارة نقل كبيرة بخلفية سيارة ملاكي كان على منها شخصين توفي أحدهم يدعي "السيد، م، أ،" البالغ من العمر 48 عامًا ومقيم قرية الحامول التابعه لمركز منوف، وأصيب الآخر ويُدعي "حامد، م، ج" البالغ من العمر 39 عامًا والمقيم بقرية كفر شبرا، وتم نقلهم إلى مستشفى الباجور لمعاينة الجثمان من الطب الشرعي ووضع المصاب تحت ملاحظة الأطباء لتقديم كل الرعاية الطبية اللازمة له.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.